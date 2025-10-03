Разрушаем мифы: правда ли, что миска с солью на подоконнике остановит плесень
- Эксперт Энди Эллис советует использовать миску с солью для уменьшения влажности в доме, чтобы предотвратить образование плесени.
- Соль является гигроскопическим веществом, которое поглощает лишнюю влагу из воздуха, снижая риск образования плесени.
С наступлением осени и холодов в домах часто повышается уровень влажности, что создает благоприятные условия для развития плесени. Специалисты предупреждают: конденсат на окнах и стенах может стать причиной появления опасной черной плесени, которая вредит здоровью всей семьи.
Как это предотвратить – рассказал эксперт по дому и саду в Posh.co.uk Энди Эллис, передает 24 Канал со ссылкой на Daily mail.
Что советует эксперт?
Энди Эллис советует использовать простой и бюджетный способ для уменьшения влаги в доме. По его словам, достаточно поставить рядом с подоконником миску с солью.
Справка. Соль является гигроскопическим веществом, то есть способна поглощать лишнюю влагу из воздуха еще до того, как она превратится в капли на стекле или стенах. Это значительно снижает риск образования плесени.
Одна миска с солью прослужит несколько дней, после чего ее следует заменить новой. Использовать можно любую – кухонную, морскую или каменную,
– объясняет Эллис.
Откуда берется черная плесень дома?
Как пишет ЭРА, черная плесень в доме появляется не случайно – она всегда имеет свои причины, связанные с влажностью и микроклиматом в помещении. Среди основных причин:
- Высокая влажность в помещении. Если влажность превышает 60%, риск появления плесени возрастает в несколько раз.
- Конденсат на окнах и стенах. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями (окнами, углами, внешними стенами), образуются капли воды. Влага задерживается и создает идеальную среду для роста грибков.
- Плохая вентиляция. Если помещение редко проветривается или вентиляция не работает должным образом, влажный воздух накапливается.
- Строительные особенности. Плохая теплоизоляция, "мостики холода" (например, в углах комнат или вокруг окон), отсутствие качественного гидроизоляционного слоя способствуют появлению влаги и, как следствие, плесени.
Как избавиться от грибка на стенах?
- Грибок и плесень на стенах – это распространенная проблема, которая обостряется осенью, но ее можно легко решить с помощью народного метода.
- Для удаления грибка и плесени вытрите пораженную зону сухой тряпкой и опрыскайте уксусом, что поможет предотвратить повторное появление наростов.