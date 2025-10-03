Как это предотвратить – рассказал эксперт по дому и саду в Posh.co.uk Энди Эллис, передает 24 Канал со ссылкой на Daily mail.

Что советует эксперт?

Энди Эллис советует использовать простой и бюджетный способ для уменьшения влаги в доме. По его словам, достаточно поставить рядом с подоконником миску с солью.

Справка. Соль является гигроскопическим веществом, то есть способна поглощать лишнюю влагу из воздуха еще до того, как она превратится в капли на стекле или стенах. Это значительно снижает риск образования плесени.

Одна миска с солью прослужит несколько дней, после чего ее следует заменить новой. Использовать можно любую – кухонную, морскую или каменную,

– объясняет Эллис.



Правда ли, что соль остановит плесень/ Фото Unsplash

Откуда берется черная плесень дома?

Как пишет ЭРА, черная плесень в доме появляется не случайно – она всегда имеет свои причины, связанные с влажностью и микроклиматом в помещении. Среди основных причин:

Высокая влажность в помещении. Если влажность превышает 60%, риск появления плесени возрастает в несколько раз. Конденсат на окнах и стенах. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями (окнами, углами, внешними стенами), образуются капли воды. Влага задерживается и создает идеальную среду для роста грибков. Плохая вентиляция. Если помещение редко проветривается или вентиляция не работает должным образом, влажный воздух накапливается. Строительные особенности. Плохая теплоизоляция, "мостики холода" (например, в углах комнат или вокруг окон), отсутствие качественного гидроизоляционного слоя способствуют появлению влаги и, как следствие, плесени.

Как избавиться от грибка на стенах?