Як цьому запобігти – розповів експерт з дому та саду в Posh.co.uk Енді Елліс, передає 24 Канал з посиланням на Daily mail.

Що радить експерт?

Енді Елліс радить використовувати простий та бюджетний спосіб для зменшення вологи в оселі. За його словами, достатньо поставити поруч із підвіконням миску з сіллю.

Довідка. Сіль є гігроскопічною речовиною, тобто здатна поглинати зайву вологу з повітря ще до того, як вона перетвориться на краплі на склі чи стінах. Це значно знижує ризик утворення цвілі.

Одна миска з сіллю прослужить кілька днів, після чого її слід замінити новою. Використовувати можна будь-яку – кухонну, морську чи кам'яну,

– пояснює Елліс.



Чи правда, що сіль зупинить плісняву/ Фото Unsplash

Звідки береться чорна пліснява вдома?

Як пише ЕРА, чорна пліснява в оселі з'являється не випадково – вона завжди має свої причини, пов'язані з вологістю та мікрокліматом у приміщенні. Серед основних причин:

Висока вологість у приміщенні. Якщо вологість перевищує 60%, ризик появи плісняви зростає у кілька разів. Конденсат на вікнах і стінах. Коли тепле вологе повітря стикається з холодними поверхнями (вікнами, кутами, зовнішніми стінами), утворюються краплі води. Волога затримується й створює ідеальне середовище для росту грибків. Погана вентиляція. Якщо приміщення рідко провітрюється або вентиляція не працює належним чином, вологе повітря накопичується. Будівельні особливості. Погана теплоізоляція, "містки холоду" (наприклад, у кутках кімнат або навколо вікон), відсутність якісного гідроізоляційного шару сприяють появі вологи і, як наслідок, плісняви.

Як позбавитися грибка на стінах?