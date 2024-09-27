Однак, як повідомляє тікток-акаунт @prosto_cleaning_od, вирішити це можна доволі легко. Який народний метод допоможе позбавитися грибка та плісняви, розповідаємо далі.

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Як очистити стіну від грибка

Як кажуть експерти, найпростіший варіант – це придбати спеціальний засіб у господарському магазині, однак, щоб зекономити, можна скористатися і народним методом.

Для цього варто взяти суху ганчірку та добре витерти грибок і плісняву, а далі обприскати зону ураження оцтом.

Як очистити стіну від грибка та плісняви: дивіться відео

Це допоможе позбавитися проблеми, а також зберегти стіну від появи нових наростів.