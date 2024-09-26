Як інформує VENBUD, подібні пошкодження легко виправити. Як це зробити своїми руками без допомоги майстрів, розповідаємо далі.

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Як поремонтувати діру в гіпсокартоні

Перш за все необхідно попередньо розширити отвір, щоб надати йому більш правильної форми. Для цього слід створити квадратний контур навколо пошкодження, використовуючи, наприклад, кутник. Потім за допомогою спеціального ножа для гіпсокартону треба розрізати стіну вздовж заданих меж отвору. Важливо переконатись, що пластина відрізана під правильним кутом.

Розширений таким чином необхідно ретельно очистити від залишків гіпсу та картону. Це можна зробити, наприклад, за допомогою пензля. Відшаровуючи краї та освітлюючи щойно створену дірку, поверхня готується для подальших робіт. Далі її слід поґрунтувати та дочекатися висихання розчину.

Тим часом можна підготувати латку. Для цього зі шматка гіпсокартону треба вирізати квадрат, що відповідає розміру попередньо підготовленого отвору у стіні.

Після підготовки та встановлення латки вона заповнюється гіпсовим складом для ремонту. Спочатку наноситься ремонтна маса на краї отвору та на решетування. Потім латка поміщається в отвір, а шви щільно заповнюються розчином. Після заповнення швів масу залишають приблизно на 50 хвилин. Після цього часу надлишки розчину видаляються, а поверхня вирівнюється. У місці з'єднання з отвором необхідно застосувати стрічку, що армує, наприклад, скловолоконну стрічку.

Після завершення армування проводиться вирівнювання стиків та всієї поверхні, на яку була нанесена маса. Після висихання поверхні слід нанести фінішну шпаклівку. Коли вона висохне, залишиться лише насолоджуватися тим, що сліди ремонту зникли, а діра повністю виправлена.