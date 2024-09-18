Як пише Martha Stewart, знаючи, які предмети домашнього вжитку та приладдя не варто фарбувати своїми руками, можна заощадити багато часу та грошей. Що ж входить до цього переліку, розповідаємо далі.

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Ванна

Заміна ванни коштує дорого, але фарбувати її самостійно – не найкраще рішення все одно. Фарба згодом почне лущитися через воду, і вам доведеться плавати в її частинках

Змішувачі

Змішувачі також максимально дотичні до води, тож фарба на них швидко відшаровується. Крім того, з кранів частинки фарби можуть потрапити у воду та на посуд, що становить загрозу для здоров'я.

Плитка

Далеко не вся фарба призначена для плитки, тож тут варто бути обережними. Тим більше вплив тепла та води призведе до швидкого відколу фарби з цієї поверхні.

Електроприлади

Якщо вам потрібна весела та яскрава кухонна техніка, залиште це виробникам. Не варто фарбувати будь-які побутові прилади, оскільки вони зазвичай виготовлені з матеріалу, що не придатний для цього.

Паркет

Один із найшвидших способів остаточно пошкодити дерев’яну підлогу – пофарбувати її. Якщо ж паркет має не найкращий вигляд, обирайте для нього спеціальні засоби або прикрийте пошкодження килимом.

Посуд

Хоча фарбування посуду може здатися цікавим способом прикрасити нудний сервіз, це може бути небезпечно. Традиційна фарба містить хімічні речовини, які можуть бути токсичними для організму.

Фурнітура

Якщо ви хочете змінити зовнішній вигляд ручок і петель, замініть їх замість того, щоб фарбувати. Матеріал, з якого виготовлені ці предмети зазвичай, не є пористим, тобто погано вбирає фарбу, що тільки зіпсує речі.