Гендиректор компании OpenAI, той самой, что создала ChatGPT, продает свой роскошный особняк на Гавайях за ошеломляющую сумму в 49 миллионов долларов. 40-летний Сэм Альтман приобрел этот пляжный особняк в 2021 году.

Имение Альтмана расположено в городе Кайлуа-Кона на западе острова Гавайи. Он занимает территорию площадью 8,8 гектара. Это примерно как 9 футбольных полей, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com и Newsweek.

Как выглядит дом Сэма Альтмана?

Усадьба создателя ChatCPT охватывает главный дом, гостевой дом и пляжное бунгало. Они вместе вмещают 10 спален и 11,5 ванных комнат.

За четыре года, с тех пор, как Альтман владеет этой недвижимостью, он сделал много улучшений. Особенно выделяется "современная система безопасности", что гарантирует конфиденциальность и спокойствие.

На территории поместья расположены:

подогретый бетонный бассейн со спа,

спортивная площадка для игры в теннис и баскетбол,

собственная пристань для частных судов или яхт с искусственным пляжем,

кинотеатр,

большая кухня с барной стойкой для завтраков,

зоны отдыха под открытым небом,

площадка для вертолета.

Какой на вид дом Сэма Альтмана / Фото Realtor.com

