Размером как 9 футбольных полей: как выглядит дом создателя ChatGPT на Гавайях
- Сэм Альтман продает свое поместье на Гавайях за 49 миллионов долларов.
- Поместье охватывает главный дом, гостевой дом и пляжное бунгало с 10 спальнями, 11,5 ванными комнатами, бассейном, спортивной площадкой и кинотеатром.
Гендиректор компании OpenAI, той самой, что создала ChatGPT, продает свой роскошный особняк на Гавайях за ошеломляющую сумму в 49 миллионов долларов. 40-летний Сэм Альтман приобрел этот пляжный особняк в 2021 году.
Имение Альтмана расположено в городе Кайлуа-Кона на западе острова Гавайи. Он занимает территорию площадью 8,8 гектара. Это примерно как 9 футбольных полей, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com и Newsweek.
Как выглядит дом Сэма Альтмана?
Усадьба создателя ChatCPT охватывает главный дом, гостевой дом и пляжное бунгало. Они вместе вмещают 10 спален и 11,5 ванных комнат.
За четыре года, с тех пор, как Альтман владеет этой недвижимостью, он сделал много улучшений. Особенно выделяется "современная система безопасности", что гарантирует конфиденциальность и спокойствие.
На территории поместья расположены:
- подогретый бетонный бассейн со спа,
- спортивная площадка для игры в теннис и баскетбол,
- собственная пристань для частных судов или яхт с искусственным пляжем,
- кинотеатр,
- большая кухня с барной стойкой для завтраков,
- зоны отдыха под открытым небом,
- площадка для вертолета.
Какой на вид дом Сэма Альтмана / Фото Realtor.com
