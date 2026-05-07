В 70-х годах такие спальни были у всех: что за тренд из прошлого возвращается в моду

Один из самых больших трендов декора спален 1970-х стремительно возвращается на сцену. В моде снова смелые узоры и теплые природные оттенки.

В этом году можно наблюдать рост популярности ярких принтов для спальни. Они появляются не только на постельном белье и обоях, а даже захватывают части самой кровати. Об этом в комментарии The Spruce говорит дизайнер Мугдха Гириш Ума.

Смотрите также Оно было во всех домах в 1960-х: какое покрытие для пола снова в моде

Как создать спальню в стиле 70-х?

Самый простой способ добавить стиль 70-х в дизайн спальни – инвестировать в яркое постельное белье. Это могут быть нежные цветочные орнаменты, "пейсли", полоски. Постоянный эксперт House Digest по архитектуре и дизайну Сара Стаффорд Тернер указывает на рост спроса винтажных тканей.

Яркие узоры захватывают и стены / Фото Uns Hobbs Interiors / Photography Dean Hearne

Дизайнер Софи Варнарс в комментарии Homes & Gardens отметила, что акцентные изголовья станут ключевым трендом мебели для спальни в 2026 году.

Акцентное изголовье – простой способ добавить выразительный текстиль: это может быть яркий принт, сдержанная полоска или фактурная ткань. Оно сразу задает настроение всей комнате.

Также вместо классических прямоугольных изголовий все чаще выбирают изогнутые или треугольные формы.

В этой спальне теплых оттенков кровать украшает изголовье, обитое мраморным шелком / Фото Studio Warnars

Еще одно приветствие из 70-х – подушки с кисточками и бахромой. Они добавляют легкого гламура и уюта, даже если выполнены в одном цвете с основным текстилем.

Возвращаются в моду и тумбочки с ящиками – люди все больше ценят практичность и место для хранения, а не только минимализм.

Бывшие "пылесборники" – юбки для кровати – теперь снова активно используют. Они не только добавляют завершенности интерьеру, но и помогают спрятать вещи под кроватью.

Обои переживают новый пик популярности. Сегодня люди хотят не просто белые стены, а что-то более выразительное, но одновременно спокойное. Правильно подобранные обои добавляют характера комнате, не перегружая ее.

От каких цветов для спальни стоит отказаться?

Выбор цвета для спальни важнее, чем кажется: красивый оттенок в магазине может выглядеть совсем иначе на стенах и влиять на настроение, особенно при приглушенном свете.

Дизайнеры не советуют такие цвета как: