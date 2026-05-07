У цьому році можна спостерігати зростання популярності яскравих принтів для спальні. Вони з'являються не лише на постільній білизні та шпалерах, а навіть захоплюють частини самого ліжка. Про це у коментарі The Spruce каже дизайнерка Мугдха Гіріш Ума.

Дивіться також Воно було у всіх будинках у 1960-х: яке покриття для підлоги знову у моді

Як створити спальню у стилі 70-х?

Найпростіший спосіб додати стиль 70-х у дизайн спальні – інвестувати у яскраву постільну білизну. Це можуть бути ніжні квіткові орнаменти, "пейслі", смужки. Постійна експертка House Digest з архітектури та дизайну Сара Стаффорд Тернер вказує на зростання попиту вінтажних тканин.

Яскраві візерунки захоплюють і стіни / Фото Uns Hobbs Interiors / Photography Dean Hearne

Дизайнерка Софі Варнарс у коментарі Homes & Gardens зазначила, що акцентні узголів'я стануть ключовим трендом меблів для спальні у 2026 році.

Акцентне узголів'я – простий спосіб додати виразний текстиль: це може бути яскравий принт, стримана смужка або фактурна тканина. Воно одразу задає настрій усій кімнаті.

Також замість класичних прямокутних узголів'їв дедалі частіше обирають вигнуті або трикутні форми.

У цій спальні теплих відтінків ліжко прикрашає узголів'я, оббите мармуровим шовком / Фото Studio Warnars

Ще одне вітання із 70-х – подушки з китицями та бахромою. Вони додають легкого гламуру та затишку, навіть якщо виконані в одному кольорі з основним текстилем.

Повертаються в моду і тумбочки з шухлядами – люди дедалі більше цінують практичність і місце для зберігання, а не лише мінімалізм.

Колишні "пилозбірники" – спідниці для ліжка – тепер знову активно використовують. Вони не лише додають завершеності інтер'єру, а й допомагають сховати речі під ліжком.

Шпалери переживають новий пік популярності. Сьогодні люди хочуть не просто білі стіни, а щось більш виразне, але водночас спокійне. Правильно підібрані шпалери додають характеру кімнаті, не перевантажуючи її.

Від яких кольорів для спальні варто відмовитися?

Вибір кольору для спальні важливіший, ніж здається: гарний відтінок у магазині може мати зовсім інакший вигляд на стінах і впливати на настрій, особливо при приглушеному світлі.

Дизайнери не радять такі кольори як: