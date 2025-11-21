Там раньше делали запрещенные вещи: в США старый дом напугал покупателей люком посреди гостиной

В Северном округе Калифорнии на продажу выставили старый горный коттедж. Его построили еще в 1920 году. Потенциальные покупатели, которые пришли осмотреть дом, наткнулись на жуткую находку.

Впечатлениями от визита в более чем столетний дом поделился пользователь Reddit с ником TempusDetective. Он рассказал, что прямо посреди пола гостиной был люк, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что скрывал старый дом, который выставили на продажу в США?

Открыв люк, он увидел узкую бетонную лестницу, которая спускалась в скрытый подвал. По словам мужчины, две стены там были полностью обиты зеркалами, а на третьей были установлены вентиляционная решетка, электрощит и тяжелая металлическая дверь. Дверь вела в маленькую кладовку, в нижнем углу которой размещался крошечный тоннель из бетонных блоков, сквозь который можно было двигаться только на четвереньках. Дальше мужчина не рискнул идти, поскольку все имело очень подозрительный вид.

Воздух в подвале был влажным и тяжелым, а все пространство имело странную атмосферу, будто туда не заходили десятилетиями. Ни в каких документах на недвижимость или строительных планах подвал не упоминался, и даже риэлтор не имел никакого представления, что это.

В комментариях под постом один из пользователей предположил, что в подвале когда-то могло быть "спикизи".

Старый дом со странным подвалом в Северном округе: смотрите фото

Справка: Спикизи – это нелегальный бар или подпольное питейное заведение, которое работало в США во время Сухого закона (1920 – 1933 рокаих), когда продажа и производство алкоголя были запрещены. Такие места обычно были хорошо скрыты – в подвалах, за потайными дверями, за магазинами или в квартирах; часто контролировались мафией и были частью контрабандной алкогольной индустрии; предлагали коктейли, живую музыку, танцы и атмосферу закрытой вечеринки.

Как максимально эффективно использовать подвалы?

Как пишет House and Garden, подвалы часто кажутся темными и неприветливыми, но дизайнеры утверждают, что их можно превратить в комфортные и стильные помещения.

Самые популярные варианты – домашние кинотеатры, бары, кабинеты, библиотеки, зоны отдыха или даже wellness-пространство с сауной или холодной купелью.

Также подвал может стать практичным местом для прачечной или гостевой комнаты. Специалисты советуют не пытаться "осветлить" темный подвал, а подчеркивать атмосферность: использовать темные теплые оттенки, богатые текстуры, обои с рельефом, глянцевую краску на потолке, чтобы она отражала свет.

Важно сделать многоуровневое освещение и избегать холодных оттенков. Материалы должны быть практичными, поскольку в подвале уровень влажности выше. Хорошо работают велюры, жаккарды, прочные обои, декоративные панели.

Пол может быть плиточным или линолеумным – особенно в прачечной.

Чтобы подвал не казался "оторванным" от дома, стоит уделить внимание лестницам и переходам – они должны казаться частью общего интерьера.

