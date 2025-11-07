Когда женщина перевернула фотографию, то увидела надпись, сделанную карандашом – адрес в Миноте, Северная Дакота. Оказалось, что это именно тот дом, что на снимке, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Какой была судьба дома, изображенного на фото?

Я была в восторге, когда нашла на обороте написанный от руки адрес и дату. Для коллекционеров антиквариата это – как найти футболку с автографом звезды,

– объяснила Хлои.

Однажды женщина решила найти дом с Минотой на карте.

"Мне стало интересно посмотреть, или он до сих пор стоит – и рассказать об этом в TikTok", – вспоминает Синелл. К сожалению, открытие оказалось печальным. Когда она ввела адрес в Google Street View, то увидела, что дома больше нет. "Мне всегда приятно видеть, как старинные дома восстанавливают и снова любят после десятилетий забвения. Но этот снесли, чтобы построить мойку для автомобилей", – сказала она.

Хлои искренне расстроилась из-за того, что историю уничтожают ради современности. На обороте фотографии, по ее словам, было написано чернилами слово "Дом!". Она предположила, что этот дом когда-то любили настолько, что его фото оформили в рамку и подписали. Синелл призналась, что часто задумывается, как бы чувствовали себя бывшие жители, узнав, что их дом сначала пришел в упадок, а потом был снесен, чтобы на его месте построили автомойку.

Она понимает, что могли быть разные причины: возможно, дом разрушил пожар или стихия. Но увидеть его исчезновение все равно было больно. "Я надеюсь, что эта история заставит людей остановиться и ценить остатки прошлого, которые нас окружают каждый день", – подытожила женщина.

