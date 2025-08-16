Укр Рус
16 августа, 18:49
Будто настоящий антиквариат: как из старых бутылок сделать изысканные стаканы

Анжелика Байбак
Основні тези
  • Старые стеклянные бутылки можно превратить в стаканы с помощью роликового стеклореза и контрастных температур.
  • В сети опубликовали пошаговые инструкции, как сделать изысканные стаканы.

Старые стеклянные бутылки можно превратить в настоящее произведение искусства, подарив им вторую жизнь. Для этого не нужны особые навыки – достаточно лишь одного инструмента и немного свободного времени.

Хендмейд из старых стеклянных бутылок стал настоящим трендом в сети. Что предлагают пользователи сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-видео @_retroelectro.

Что сделать из стеклянной бутылки?

Сеть охватил тренд, в котором пользователи предлагают сделать из старых стеклянных бутылок изысканные стаканы. Для этого нужен только роликовый стеклорез и бутылка.

Так, сначала следует определить высоту самого стакана. К примеру, стеклорез с помощью скотча можно закрепить на чашке. Тогда стакан будет иметь одинаковую высоту и не будет кривой.

Когда стеклорез полностью обогнёт бутылку, то нужно сначала полить стекло горячей водой, а после холодной. Контрастные температуры отделят отрезанную часть от бутылки.

Затем следует взять наждачную бумагу и заполировать край стакана. Главное – намочить наждачку, чтобы край стекла был гладким и блестящим.

Как сделать стакан из бутылки: смотрите видео

Некоторые предлагают взять специальный стеклорез, а вместо горячей воды использовать тепло от свечи.

Другой способ, как сделать стаканы из бутылки: смотрите видео

@po.novomu.ua Реинкарнация бутылок Aznauri в стильные стаканы #vitaglass#vitaglass##vita#п#переработкат#творчествое#экос#склянкиe#экоg#glassп#бутылка ♬ оригинальный звук - po.novomu.ua

К слову, этот тренд популярен и среди американских TikTok-блогеров.

Как бутылки из-под вина превратить в стаканы: смотрите видео

@ariel_hendrixx необходимые предметы: (есть для всего!) -стеклорез для бутылок -гу ушел -чайник (для кипячения воды) -сандер -безопасные стаканы -120, 320, 600 зернистой наждачной бумаги -винные бутылки (мои любимые те, что с винтажными пуантами на дне) Следуйте указаниям на бутылкорезе! Мы обнаружили, что шлифовка водой была проще всего,, начиная со 120 зернистости и делая наш путь вверх. Мы отшлифовали жесткие края внутри вручную. #easydiy #diygifts #подарок на день матери #winebottlediy #giftideasforhim @CRAFTSMAN® @The Home Depot @Goo Gone @Robert Mondavi Winery @Amazon @Amazon Influencer Program @Walmart ♬ Appalachian Way - The Chilliout Folk

