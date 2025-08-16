Будто настоящий антиквариат: как из старых бутылок сделать изысканные стаканы
- Старые стеклянные бутылки можно превратить в стаканы с помощью роликового стеклореза и контрастных температур.
- В сети опубликовали пошаговые инструкции, как сделать изысканные стаканы.
Старые стеклянные бутылки можно превратить в настоящее произведение искусства, подарив им вторую жизнь. Для этого не нужны особые навыки – достаточно лишь одного инструмента и немного свободного времени.
Хендмейд из старых стеклянных бутылок стал настоящим трендом в сети. Что предлагают пользователи сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-видео @_retroelectro.
Что сделать из стеклянной бутылки?
Сеть охватил тренд, в котором пользователи предлагают сделать из старых стеклянных бутылок изысканные стаканы. Для этого нужен только роликовый стеклорез и бутылка.
Так, сначала следует определить высоту самого стакана. К примеру, стеклорез с помощью скотча можно закрепить на чашке. Тогда стакан будет иметь одинаковую высоту и не будет кривой.
Когда стеклорез полностью обогнёт бутылку, то нужно сначала полить стекло горячей водой, а после холодной. Контрастные температуры отделят отрезанную часть от бутылки.
Затем следует взять наждачную бумагу и заполировать край стакана. Главное – намочить наждачку, чтобы край стекла был гладким и блестящим.
Некоторые предлагают взять специальный стеклорез, а вместо горячей воды использовать тепло от свечи.
К слову, этот тренд популярен и среди американских TikTok-блогеров.
