Керамическая плитка отжила свое: чем сегодня украшают ванную комнату в Европе и США
- В Европе и США стеновые панели становятся популярнее керамической плитки.
- Популярные варианты панелей включают HPL, ПВХ, МДФ, акриловые панели, закаленное стекло и дерево с композитными смолами.
Когда-то керамическая плитка была стандартом для ванной. Теперь все чаще ей на замену приходят стеновые панели. Они монтируются быстрее, имеют меньше швов, имеют более современный вид и нередко обходятся дешевле.
В странах Европы и Северной Америки панели давно используют в новостройках и отелях. В Украине этот формат только набирает популярность, но постепенно вытесняет классический кафель в современных ремонтах. Об этом пишет "Радио Трек".
Почему стеновые панели заменяют кафель?
Стеновые панели – это большие листы или плиты из влагостойких материалов, которыми перекрывают значительную часть стены.
Главные преимущества:
- скорость монтажа;
- меньше швов и более простой уход;
- не требуют идеально ровных стен;
- проще замена отдельных элементов;
- большой выбор фактур: под дерево, камень, бетон, мрамор или металл.
С финансовой стороны панели также могут быть выгодными: кроме материала, не нужно тратиться на клей, затирку и длительную работу мастера.
Самые популярные варианты:
HPL-панели
Прочный композит высокого давления.
- Плюсы: не боятся влаги, устойчивы к ударам, гигиеничны, имеют качественную имитацию натуральных материалов.
- Недостаток: высокая цена и монтаж на каркас.
ПВХ-панели
Наиболее доступный вариант. Часто используются для ремонта в арендованном жилье.
- Плюсы: легкие, просто клеятся, хорошо переносят влагу.
- Минусы: могут иметь менее дорогой вид чем другие варианты и легко повреждаются. Часто используются для быстрого или арендного ремонта.
МДФ с влагостойким покрытием
Хороший баланс между ценой и внешним видом. Подходит для "теплых" интерьеров с текстурой дерева. Важно проверять уровень влагостойкости и герметизировать швы.
Акриловые панели
Глянцевые, легкие, водостойкие. Отлично смотрятся в минималистичных интерьерах и с подсветкой.
Закаленное стекло
Решение для дизайнерских проектов. Визуально расширяет пространство, не боится воды, имеет эффектный вид. Недостаток – высокая стоимость и сложный монтаж.
Дерево и композитные смолы
Дерево уместно только в хорошо вентилируемых зонах вне прямого контакта с водой. Смолы используют для декоративных акцентов – они могут имитировать мрамор или оникс.
Итак, плитка больше не является единственным решением для ванной комнаты. Можно выбрать: ПВХ – для бюджетного варианта. МДФ – для уютного стиля. HPL – для долговечности. Стекло – для премиум-эффекта.
Керамическую плитку постепенно вытесняют стеновые панели / Фото Pinterest
Как выбрать плитку, чтобы она была и современная, и интересная одновременно?
В 2026 году вместо холодных пастелей в ванной комнате популярными станут более глубокие и элегантные оттенки: пудровый, глиняный, какао, мягкие зеленые и другие природные цвета. Об этом пишет House Digest.
Меняется не только цвет, но и способ укладки плитки. Вместо традиционной мелкой квадратной плитки все чаще используют укладку "стопкой", декоративные бордюры и более выразительные композиции. Речь идет не о кардинальном изменении стиля, а о добавлении индивидуальности и продуманности пространства.
В 2026 году акцент – не на экстравагантности, а на нестандартном подходе к знакомым формам.
Игра с формой. Стоит обратить внимание на различные форматы и даже на плитку с немного неровными, "состаренными" краями" – она добавляет характера.
Высота укладки. Если поднять плитку выше по стене, это визуально увеличит пространство и сделает ванную более продуманной.
Текстура и блеск. Освещение сильно влияет на восприятие плитки. В 2026 году в тренде глянцевые поверхности – они отражают свет и делают пространство ярче.
Небольшие акценты. Если полный ремонт не планируется, можно начать с малого – оформить нишу в душе, узкую полосу фартука или одну акцентную стену.
Главное – не отказываться полностью от классики, а переосмыслить ее. Новые цвета, другая геометрия укладки и продуманные детали помогут сделать ванную комнату более стильной и индивидуальной без радикальных изменений.
