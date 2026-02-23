Керамическая плитка отжила свое: чем сегодня украшают ванную комнату в Европе и США

Когда-то керамическая плитка была стандартом для ванной. Теперь все чаще ей на замену приходят стеновые панели. Они монтируются быстрее, имеют меньше швов, имеют более современный вид и нередко обходятся дешевле.

В странах Европы и Северной Америки панели давно используют в новостройках и отелях. В Украине этот формат только набирает популярность, но постепенно вытесняет классический кафель в современных ремонтах. Об этом пишет "Радио Трек".

Почему стеновые панели заменяют кафель?

Стеновые панели – это большие листы или плиты из влагостойких материалов, которыми перекрывают значительную часть стены.

Главные преимущества:

скорость монтажа;

меньше швов и более простой уход;

не требуют идеально ровных стен;

проще замена отдельных элементов;

большой выбор фактур: под дерево, камень, бетон, мрамор или металл.

С финансовой стороны панели также могут быть выгодными: кроме материала, не нужно тратиться на клей, затирку и длительную работу мастера.

Самые популярные варианты:

HPL-панели

Прочный композит высокого давления.

Плюсы : не боятся влаги, устойчивы к ударам, гигиеничны, имеют качественную имитацию натуральных материалов.

: не боятся влаги, устойчивы к ударам, гигиеничны, имеют качественную имитацию натуральных материалов. Недостаток: высокая цена и монтаж на каркас.

ПВХ-панели

Наиболее доступный вариант. Часто используются для ремонта в арендованном жилье.

Плюсы : легкие, просто клеятся, хорошо переносят влагу.

: легкие, просто клеятся, хорошо переносят влагу. Минусы: могут иметь менее дорогой вид чем другие варианты и легко повреждаются. Часто используются для быстрого или арендного ремонта.

МДФ с влагостойким покрытием

Хороший баланс между ценой и внешним видом. Подходит для "теплых" интерьеров с текстурой дерева. Важно проверять уровень влагостойкости и герметизировать швы.

Акриловые панели

Глянцевые, легкие, водостойкие. Отлично смотрятся в минималистичных интерьерах и с подсветкой.

Закаленное стекло

Решение для дизайнерских проектов. Визуально расширяет пространство, не боится воды, имеет эффектный вид. Недостаток – высокая стоимость и сложный монтаж.

Дерево и композитные смолы

Дерево уместно только в хорошо вентилируемых зонах вне прямого контакта с водой. Смолы используют для декоративных акцентов – они могут имитировать мрамор или оникс.

Итак, плитка больше не является единственным решением для ванной комнаты. Можно выбрать: ПВХ – для бюджетного варианта. МДФ – для уютного стиля. HPL – для долговечности. Стекло – для премиум-эффекта.

Керамическую плитку постепенно вытесняют стеновые панели / Фото Pinterest

Как выбрать плитку, чтобы она была и современная, и интересная одновременно?

В 2026 году вместо холодных пастелей в ванной комнате популярными станут более глубокие и элегантные оттенки: пудровый, глиняный, какао, мягкие зеленые и другие природные цвета. Об этом пишет House Digest.

Меняется не только цвет, но и способ укладки плитки. Вместо традиционной мелкой квадратной плитки все чаще используют укладку "стопкой", декоративные бордюры и более выразительные композиции. Речь идет не о кардинальном изменении стиля, а о добавлении индивидуальности и продуманности пространства.

В 2026 году акцент – не на экстравагантности, а на нестандартном подходе к знакомым формам.

Игра с формой. Стоит обратить внимание на различные форматы и даже на плитку с немного неровными, "состаренными" краями" – она добавляет характера.

Высота укладки. Если поднять плитку выше по стене, это визуально увеличит пространство и сделает ванную более продуманной.

Текстура и блеск. Освещение сильно влияет на восприятие плитки. В 2026 году в тренде глянцевые поверхности – они отражают свет и делают пространство ярче.

Небольшие акценты. Если полный ремонт не планируется, можно начать с малого – оформить нишу в душе, узкую полосу фартука или одну акцентную стену.

Главное – не отказываться полностью от классики, а переосмыслить ее. Новые цвета, другая геометрия укладки и продуманные детали помогут сделать ванную комнату более стильной и индивидуальной без радикальных изменений.

