Зумеры закатывают глаза, а миллениалы в восторге: какой стиль в оформлении интерьеров возвращается
Стерильный минимализм постепенно теряет позиции, а интерьеры с характером вновь возвращаются в моду. В 2026 году все больше внимания привлекает стиль "грандмилениал" – эстетика, сочетающая винтажную мебель, традиционный декор и предметы, напоминающие о доме бабушки.
Как пишет Gazeta.pl, стиль "грандмиллениал" возвращает в дом то, что долгое время считалось старомодным.
Что такое стиль "грандмиллиеннал"?
Это направление сочетает в себе:
- классическую мебель,
- ретро-детали,
- уютный текстиль,
- ностальгические элементы.
Оно частично вдохновлено интерьерами британских домов и декором, который можно было увидеть в домах предыдущих поколений. В отличие от строгого минимализма, здесь допускается больше деталей.
Интересно! Название "grandmillennial" – это игра слов, образованная от английских "grandma" ("бабушка") и "millennial" ("миллениал"). Термин придумали для описания молодых людей, преимущественно миллениалов, которые полюбили вещи и элементы декора, ассоциирующиеся с бабушкиным домом: обои с цветочным узором, кружева, вышивка, фарфоровая посуда, винтажная мебель, абажуры и традиционный текстиль.
Фарфоровые статуэтки, вышитые подушки, декоративные салфетки, старинная мебель, картины и разнообразный текстиль не скрывают, а наоборот – подчеркивают характер дома. Главная идея заключается в том, чтобы дом не выглядел как безликий номер в отеле.
Стиль "грандмиллениал" возвращается / Фото Unsplash
Одним из характерных элементов этого стиля стал шахматный орнамент. Его можно использовать на:
- полу,
- текстиле,
- коврах,
- посуде или даже небольших декоративных предметах.
При этом вовсе не обязательно оформлять всю комнату в ретро-стиле. Достаточно нескольких деталей, чтобы создать нужную атмосферу.
Как добавить "бабушкиного" настроения без ремонта?
Преимущество стиля grandmillennial еще и в том, что для его внедрения не нужно полностью менять интерьер. Начать можно с декора:
- добавить вышитые подушки или пледы;
- заменить современные шторы на текстиль с традиционными мотивами;
- найти винтажный столик, кресло или комод;
- поставить фарфоровую посуду или декоративные фигурки;
- добавить несколько вещей из 80-х или 90-х.
Интересно, что такие предметы не обязательно должны быть дорогими антикварными вещами. Даже обычная семейная вещь, доставшаяся от бабушки или родителей, может стать акцентом.