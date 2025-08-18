После каждой стирки дверцу стиралки следует оставлять немного открытой, чтобы внутри не появлялись плесень и грибок. Эту задачу можно выполнить за секунду, но это существенно продлит срок службы техники.

Однако дверцу следует оставлять лишь немного открытой, а не оставлять настежь. Как правильно проветривать стиральную машину – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.

Оставлять ли дверцу стиралки открытой?

Бренд-менеджер компании по производству бытовой техники Maytag Laundry Аманда Абрахам объяснила, что если оставлять дверцу стиральной машины открытой после использования, то это помогает избавиться от влаги внутри барабана и предотвращает накопление остатков воды.

Поскольку после каждого цикла стирки внутри остается влага, особенно – в барабане, уплотнители дверцы, дозаторах для порошка и кондиционера – важно избавляться от ее, чтобы не создавать комфортные условия для размножения бактерий. Кроме того, плесень и грибок не только опасны для здоровья, но и могут ухудшить состояние уплотнителей и других компонентов стиральной машины, что приводит к протеканию и дорогостоящему ремонту. Влага, которая будет задерживаться внутри, станет причиной неприятных запахов, а в некоторых случаях – может провоцировать появление ржавчины.

Именно поэтому следует оставлять дверцу стиральной машины слегка открытой, однако следует учитывать тип загрузки. Если говорится о стиральной машине с вертикальной загрузкой, то обычно они не имеют плесени или грибка, ведь влага не накапливается внутри. В то же время стиральные машины с фронтальной загрузкой требуют дополнительного ухода.

Однако оставлять дверцу стиральной машины открытой настежь – грубая ошибка. Так, после каждого цикла стирки нужно сушить барабан и вытирать лишнюю влагу, но для этого дверцу следует оставлять открытой лишь на несколько сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление бактерий или плесени.

