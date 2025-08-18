Після кожного прання дверцята пралки слід залишати трохи відкритими, аби всередині не з'являлися цвіль та грибок. Це завдання можна виконати за секунду, але це суттєво продовжить термін служби техніки.

Однак дверцята слід залишати лише трохи відкритими, а не залишати навстіж. Як правильно провітрювати пральну машину – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens.

Чи залишати дверцята пралки відкритими?

Бренд-менеджер компанії з виробництва побутової техніки Maytag Laundry Аманда Абрахам пояснила, що якщо залишати дверцята пральної машини відчиненими після використання, то це допомагає позбутися вологи всередині барабану та запобігає накопиченню залишків води.

Оскільки після кожного циклу прання всередині залишається волога, особливо – в барабані, ущільнювачі дверцят, дозаторах для порошку та кондиціонера – важливо позбуватися її, аби не створювати комфортні умови для розмноження бактерій. Крім того, цвіль та грибок не лише небезпечні для здоров'я, а й можуть погіршити стан ущільнювачів та інших компонентів пральної машини, що призводить до протікання та дорогого ремонту. Волога, яка буде затримуватися всередині, стане причиною неприємних запахів, а у деяких випадках – може провокувати появу іржі.

Саме тому слід залишати дверцята пральної машини злегка відчиненими, проте слід враховувати тип завантаження. Якщо мовиться про пральну машину з вертикальним завантаженням, то зазвичай вони не мають цвілі чи грибка, адже волога не накопичується всередині. Водночас пральні машини з фронтальним завантаженням потребують додаткового догляду.

Однак залишати дверцята пральної машини відчиненими навстіж – груба помилка. Так, після кожного циклу прання потрібно сушити барабан та витирати зайву вологу, але для цього дверцята слід залишати відчиненими лише на кілька сантиметрів. Цього буде достатньо, щоб забезпечити циркуляцію повітря та запобігти появі бактерій чи цвілі.

