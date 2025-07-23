Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-відео @eurotovar.

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Для чого існує режим швидкого прання?

Режим швидкого прання є у більшості сучасних пралок. Цикл такого прання може бути як 15 хвилин, так і 30. Втім, не всі речі можна прати на такому режимі.

За словами експертів, на режимі швидкого прання можна прати сорочку чи легкі літні шорти, однак цупкі та товсті речі на кшталт джинсів, теплих худі чи ковдр.

Режим швидкого прання за 15 хвилин призначений для того, аби легко освіжити ваші речі. Якщо закинути в прання цупкі речі, то за 15 хвилин пральний порошок навіть не встигне розчинитися у воді,

– наголосив експерт.

За словами фахівців, режим швидкого прання призначений виключно для того, аби освіжити речі. Ба більше, якщо перевантажувати пральну машинку, то вона швидко може втратити свою ефективність.

Навіщо режим швидкого прання: дивіться відео

До слова, раніше фахівці назвали 7 електроприладів, які слід відключати від мережі. Так, деяку техніку не варто залишати в режимі очікування, адже це може збільшувати рахунки за електроенергію.