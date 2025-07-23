Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-видео @eurotovar.

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Для чего существует режим быстрой стирки?

Режим быстрой стирки есть в большинстве современных стиралок. Цикл такой стирки может быть как 15 минут, так и 30. Впрочем, не все вещи можно стирать на таком режиме.

По словам экспертов, на режиме быстрой стирки можно стирать рубашку или легкие летние шорты, однако плотные и толстые вещи вроде джинсов, теплых худи или одеял.

Режим быстрой стирки за 15 минут предназначен для того, чтобы легко освежить ваши вещи. Если забросить в стирку плотные вещи, то за 15 минут стиральный порошок даже не успеет раствориться в воде,

– подчеркнул эксперт.

По словам специалистов, режим быстрой стирки предназначен исключительно для того, чтобы освежить вещи. Более того, если перегружать стиральную машинку, то она быстро может потерять свою эффективность.

Зачем режим быстрой стирки: смотрите видео

К слову, ранее специалисты назвали 7 электроприборов, которые следует отключать от сети. Так, некоторую технику не стоит оставлять в режиме ожидания, ведь это может увеличивать счета за электроэнергию.