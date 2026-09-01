Эту ошибку нам навязал СССР: почему коротко подстриженный газон может наносить вред

Идеально коротко подстриженный газон долгое время считался признаком ухоженной территории. Однако специалисты все чаще обращают внимание на то, что привычка регулярно косить траву "под ноль" может принести больше вреда, чем пользы.

На эту проблему обратили внимание авторы YouTube-канала "Поясняем". В советское время ухоженное городское пространство часто ассоциировалось с четким порядком:

ровными клумбами,

подстриженными кустами,

максимально коротко подстриженными газонами.

Такой подход к озеленению сохранился во многих городах и после распада СССР. Однако современные представления о городских зеленых зонах постепенно меняются. Экологи и специалисты по озеленению все чаще подчеркивают, что парк – это не только декоративное пространство, но и часть городской экосистемы.

Именно поэтому вместо сплошного скашивания газонов предлагают применять другой подход – косить траву поочередно, оставляя часть участков нетронутыми.

Почему не стоит косить газон "под ноль"?

Слишком короткая трава может иметь негативные последствия в летний период. Высокая трава лучше затеняет землю и помогает защищать ее от прямых солнечных лучей. Когда растительность срезают максимально коротко, поверхность почвы сильнее нагревается и быстрее теряет влагу.

Особенно это важно для городов, где асфальт, бетон и большой объем застройки уже создают так называемый эффект перегрева городской среды. Зеленая растительность не может полностью решить эту проблему, однако более высокий травяной покров способен создавать более благоприятный микроклимат непосредственно у поверхности земли.

Одуванчики и другие цветки не успевают вырасти

Еще одна проблема постоянного скашивания – исчезновение цветущих растений. Если траву регулярно срезают до того, как она успеет вырасти и зацвести, одуванчики, клевер и другие полевые цветы не имеют возможности пройти естественный цикл развития.

В результате пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые-опылители теряют важные источники нектара и пыльцы. Для городской экосистемы даже небольшие участки цветущей растительности могут иметь большое значение, ведь в застроенных районах насекомым часто сложно найти достаточное количество корма.

Почему коротко подстриженный газон может наносить вред: смотрите видео

Что стоит делать вместо этого?

Полностью отказываться от стрижки газонов не нужно. В парках, скверах и других общественных местах важно сохранять территорию удобной и безопасной для посетителей. Вместо этого можно применять поочередную стрижку.

Например, часть газона регулярно скашивают возле дорожек, скамеек, детских площадок и зон отдыха. Остальные участки оставляют нескошенными на определенное время. Позже территории можно менять: скосить траву там, где она успела вырасти, и оставить остальную часть. Так растениям дается возможность зацвести, а насекомым – найти пищу. При этом парк не превращается в полностью запущенную территорию.