На цю проблему звернули уваги автори ютуб-каналу "Пояснюємо". За радянських часів доглянутий міський простір часто асоціювався з чітким порядком:

рівними клумбами,

підстриженими кущами,

максимально коротко скошеними газонами.

Такий підхід до озеленення зберігся в багатьох містах і після розпаду СРСР. Однак сучасні уявлення про міські зелені зони поступово змінюються. Екологи та фахівці з озеленення дедалі частіше наголошують, що парк – це не лише декоративний простір, а й частина міської екосистеми.

Саме тому замість суцільного скошування газонів пропонують застосовувати інший підхід – косити траву почергово, залишаючи частину ділянок недоторканими.

Чому не варто косити газон "під нуль"?

Занадто коротке скошування трави може мати негативні наслідки в літній період. Висока трава краще затінює землю та допомагає захищати її від прямих сонячних променів. Коли рослинність зрізають максимально коротко, поверхня ґрунту сильніше нагрівається та швидше втрачає вологу.

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Особливо це важливо для міст, де асфальт, бетон і велика кількість забудови вже створюють так званий ефект перегрівання міського середовища. Зелена рослинність не може повністю вирішити цю проблему, однак вищий трав'яний покрив здатний створювати сприятливіший мікроклімат безпосередньо біля поверхні землі.

Кульбаби та інші квіти не встигають вирости

Ще одна проблема постійного скошування – зникнення квітучих рослин. Якщо траву регулярно зрізають до того, як вона встигне вирости та зацвісти, кульбаби, конюшина й інші польові квіти не мають можливості пройти природний цикл розвитку.

У результаті бджоли, джмелі, метелики та інші комахи-запилювачі втрачають важливі джерела нектару та пилку. Для міської екосистеми навіть невеликі ділянки квітучої рослинності можуть бути важливими, адже в забудованих районах комахам часто складно знайти достатньо корму.

Чому коротко скошений газон може шкодити: дивіться відео

Що варто робити натомість?

Повністю відмовлятися від косіння газонів не потрібно. У парках, скверах та інших громадських місцях важливо зберігати територію зручною та безпечною для відвідувачів. Натомість можна застосовувати почергове косіння.

Наприклад, частину газону регулярно скошують біля доріжок, лавок, дитячих майданчиків та зон відпочинку. Інші ділянки залишають нескошеними на певний час. Пізніше території можна міняти: скосити траву там, де вона встигла вирости, і залишити іншу частину. Такий підхід дає рослинам можливість зацвісти, а комахам – знайти їжу. Водночас парк не перетворюється на повністю занедбану територію.