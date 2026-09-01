На эту проблему обратили внимание авторы YouTube-канала "Поясняем". В советское время ухоженное городское пространство часто ассоциировалось с четким порядком:

ровными клумбами,

подстриженными кустами,

максимально коротко подстриженными газонами.

Такой подход к озеленению сохранился во многих городах и после распада СССР. Однако современные представления о городских зеленых зонах постепенно меняются. Экологи и специалисты по озеленению все чаще подчеркивают, что парк – это не только декоративное пространство, но и часть городской экосистемы.

Именно поэтому вместо сплошного скашивания газонов предлагают применять другой подход – косить траву поочередно, оставляя часть участков нетронутыми.

Почему не стоит косить газон "под ноль"?

Слишком короткая трава может иметь негативные последствия в летний период. Высокая трава лучше затеняет землю и помогает защищать ее от прямых солнечных лучей. Когда растительность срезают максимально коротко, поверхность почвы сильнее нагревается и быстрее теряет влагу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Особенно это важно для городов, где асфальт, бетон и большой объем застройки уже создают так называемый эффект перегрева городской среды. Зеленая растительность не может полностью решить эту проблему, однако более высокий травяной покров способен создавать более благоприятный микроклимат непосредственно у поверхности земли.

Одуванчики и другие цветки не успевают вырасти

Еще одна проблема постоянного скашивания – исчезновение цветущих растений. Если траву регулярно срезают до того, как она успеет вырасти и зацвести, одуванчики, клевер и другие полевые цветы не имеют возможности пройти естественный цикл развития.

В результате пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые-опылители теряют важные источники нектара и пыльцы. Для городской экосистемы даже небольшие участки цветущей растительности могут иметь большое значение, ведь в застроенных районах насекомым часто сложно найти достаточное количество корма.

Почему коротко подстриженный газон может наносить вред: смотрите видео

Что стоит делать вместо этого?

Полностью отказываться от стрижки газонов не нужно. В парках, скверах и других общественных местах важно сохранять территорию удобной и безопасной для посетителей. Вместо этого можно применять поочередную стрижку.

Например, часть газона регулярно скашивают возле дорожек, скамеек, детских площадок и зон отдыха. Остальные участки оставляют нескошенными на определенное время. Позже территории можно менять: скосить траву там, где она успела вырасти, и оставить остальную часть. Так растениям дается возможность зацвести, а насекомым – найти пищу. При этом парк не превращается в полностью запущенную территорию.