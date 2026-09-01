На эту проблему обратили внимание авторы YouTube-канала "Поясняем". В советское время ухоженное городское пространство часто ассоциировалось с четким порядком:
- ровными клумбами,
- подстриженными кустами,
- максимально коротко подстриженными газонами.
Такой подход к озеленению сохранился во многих городах и после распада СССР. Однако современные представления о городских зеленых зонах постепенно меняются. Экологи и специалисты по озеленению все чаще подчеркивают, что парк – это не только декоративное пространство, но и часть городской экосистемы.
Именно поэтому вместо сплошного скашивания газонов предлагают применять другой подход – косить траву поочередно, оставляя часть участков нетронутыми.
Почему не стоит косить газон "под ноль"?
Слишком короткая трава может иметь негативные последствия в летний период. Высокая трава лучше затеняет землю и помогает защищать ее от прямых солнечных лучей. Когда растительность срезают максимально коротко, поверхность почвы сильнее нагревается и быстрее теряет влагу.
Особенно это важно для городов, где асфальт, бетон и большой объем застройки уже создают так называемый эффект перегрева городской среды. Зеленая растительность не может полностью решить эту проблему, однако более высокий травяной покров способен создавать более благоприятный микроклимат непосредственно у поверхности земли.
- Одуванчики и другие цветки не успевают вырасти
Еще одна проблема постоянного скашивания – исчезновение цветущих растений. Если траву регулярно срезают до того, как она успеет вырасти и зацвести, одуванчики, клевер и другие полевые цветы не имеют возможности пройти естественный цикл развития.
В результате пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые-опылители теряют важные источники нектара и пыльцы. Для городской экосистемы даже небольшие участки цветущей растительности могут иметь большое значение, ведь в застроенных районах насекомым часто сложно найти достаточное количество корма.
Почему коротко подстриженный газон может наносить вред: смотрите видео
Что стоит делать вместо этого?
Полностью отказываться от стрижки газонов не нужно. В парках, скверах и других общественных местах важно сохранять территорию удобной и безопасной для посетителей. Вместо этого можно применять поочередную стрижку.
Например, часть газона регулярно скашивают возле дорожек, скамеек, детских площадок и зон отдыха. Остальные участки оставляют нескошенными на определенное время. Позже территории можно менять: скосить траву там, где она успела вырасти, и оставить остальную часть. Так растениям дается возможность зацвести, а насекомым – найти пищу. При этом парк не превращается в полностью запущенную территорию.