Самый недооцененный расход: что при строительстве нового дома может значительно увеличить бюджет

Каждый, кто мечтал о собственном доме, представлял его в деталях –от блестящей кухни в семейном стиле до роскошной спальни и уютной гостиной с верандой для вечеринок и выходных киносеансов.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, когда мечта превращается в реальность, на пути к вашему идеальному дому существует важный, но часто незаметный этап. Что это за шаг и почему важно его учитывать, рассказываем далее.

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О каком расходе во время строительства все забывают

Строительные работы на площадке – это тот этап, которых учитывает очень мало людей. Однако эти подготовительные работы, которые выполняют сразу после того, как участок под строительство закреплен, но до начала возведения сооружения, являются крайне важными.

Они включают масштабные и специфические задачи, такие как:

планирование и расчистка территории, удаление деревьев и кустов;

устройство подъездных дорог и временных путей для строительной техники;

подключение коммуникаций – водоснабжения, электричества, канализации или септика.

Эти работы являются своеобразной основой строительства. От качества выполнения этих задач зависит, насколько гладко и без неожиданностей пойдет весь строительный процесс.

Качественные строительные работы помогают избежать проблем, которые могут появиться позже – оседание грунта, проблемы с дренажем, эрозия. Правильная подготовка площадки задает тон всему проекту и может сэкономить время и средства на ремонты в будущем.

Почему многие домовладельцы игнорируют этот этап

Часто строительные работы не включаются непосредственно в общую смету строительства, а предлагаются как отдельная услуга. Это приводит к тому, что покупатели новостроек недооценивают их важность или вовсе не закладывают в бюджет. Именно поэтому стоит настаивать, чтобы строитель четко прописал, что входит в стоимость работ, прежде чем подписывать соглашение.

Кстати, при обустройстве нового дома важно не только позаботиться о территории вокруг, но и избегать 6 типичных ошибок в дизайне жилья.