Одежда больше не будет висеть днями: какой лайфхак поможет высушить её быстрее

Осенью выстиранные джинсы могут оставаться влажными даже на следующий день, а сушилка посреди комнаты надолго становится частью интерьера. Ускорить высыхание помогают сушилки с подогревом и дополнительные аксессуары. Однако результат зависит и от того, как развешивать вещи.

Издание Ideal Home собрало советы, которые помогут более эффективно пользоваться такими приспособлениями.

Чем поможет сушилка с подогревом?

Электрическая сушилка нагревает перекладины, на которых размещена одежда, и ускоряет испарение влаги. По результатам испытаний потребительской организации Which?, такие модели сушат белье быстрее обычных конструкций при одинаковых условиях.

В то же время продолжительность зависит от:

модели,

ткани,

загрузки.

Не пытайтесь разместить на сушилке всю стирку сразу. Между вещами должны оставаться промежутки для циркуляции воздуха. Если ткани плотно прилегают друг к другу, отдельные участки дольше останутся влажными. По возможности раскладывайте вещи на нескольких перекладинах, избегая толстых сгибов. Большое количество белья лучше разделить на партии.



Чем поможет сушилка с подогревом / Фото из соцсетей

Зачем сушилке специальный чехол?

Совместимый чехол помогает удерживать тепло вокруг одежды. Однако он должен пропускать влагу наружу: герметично закрытая конструкция создаст слишком сырую среду. На это обращают внимание специалисты Which?.

Используйте аксессуар, рекомендованный производителем. Заменять его случайным одеялом или плотным покрывалом не стоит – такие материалы могут перекрывать вентиляцию и не соответствовать условиям работы прибора.

Какие аксессуары освободят место для одежды?

Для носков и мелкого белья удобны подвесные держатели с прищепками. Они помогают освободить основные перекладины для полотенец, футболок и штанов. Для трикотажа, который согласно ярлыку нужно сушить горизонтально, подойдет сетчатая полка.

Она поддерживает вещь и обеспечивает доступ воздуха снизу. Если аксессуар крепится к электросушилке, проверьте его совместимость с конкретной моделью. Перед развешиванием расправьте рукава, расстегните рубашки и разделите штанины. Плотные вещи периодически переворачивайте, проверяя пояса, манжеты и швы.

Где поставить сушилку, чтобы вещи не оставались сырыми?

Выберите относительно теплое помещение с возможностью проветривания. Оставьте вокруг конструкции пространство: зажатая между мебелью сушилка хуже обдувается воздухом. Влага с одежды попадает в комнату, поэтому одного подогрева недостаточно.

Необходимо также отводить влажный воздух – проветривать помещение или использовать осушитель в соответствии с инструкцией. В сырой холодной комнате даже сушилка с подогревом будет работать менее эффективно.