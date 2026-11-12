Без сушильной машины: как бутылка может помочь быстрее высушить вещи

В холодное время года выстиранные вещи могут оставаться влажными даже на следующий день. Чтобы ускорить сушку, можно поставить под сушилку бутылку с горячей водой.

Как работает этот способ и от чего зависит результат – рассказали эксперты французского издания Maison & Travaux.

Как бутылка с водой может помочь высушить одежду?

Способ заключается в том, чтобы поставить под сушилку или рядом с ней закрытую бутылку с горячей водой. Стоит брать емкость объемом не менее одного литра: вода будет постепенно отдавать тепло и немного нагревать воздух рядом с вещами. Это может способствовать испарению влаги из ткани.

Однако важно выбрать емкость, рассчитанную на горячую воду. Обычную одноразовую пластиковую бутылку не стоит наполнять кипятком: она может деформироваться. Емкость следует герметично закрыть и поставить устойчиво, чтобы избежать протекания и ожогов.

Что поможет быстрее высушить белье / Фото Unsplash

Почему после сушки вещи имеют затхлый запах?

Если одежда долго остается влажной, может появиться неприятный затхлый запах. Особенно медленно высыхают плотные участки: пояса джинсов, карманы, манжеты и швы. Поэтому перед тем, как складывать вещи в шкаф, стоит проверить именно эти места.

Не следует убирать даже слегка влажное белье: в закрытом шкафу оно будет досыхать хуже, а запах может перейти на другую одежду. Если снаружи вещь уже сухая, но швы еще влажные, ее нужно оставить на сушилке, расправив плотные участки.

Что еще поможет вещам высохнуть быстрее?

Перед развешиванием стоит хорошо отжать белье, выбрав режим, подходящий для конкретной ткани.

На сушилке вещи нужно расправить и оставить между ними промежутки: плотно развешенная одежда затрудняет циркуляцию воздуха.

Не менее важно проветривание. Во время сушки вода из ткани переходит в воздух, а при недостаточной вентиляции влага скапливается в доме.

Поэтому бутылку можно рассматривать лишь как дополнительный прием – основными условиями остаются надлежащее отжимание, пространство между вещами и отвод влажного воздуха.