Почему никогда не стоит стирать одежду при 90 или 40 градусах: эксперт объяснил

Многие люди годами стирают одежду при 40 или 90 градусах, думая, что так вещи будут чище. На самом деле, высокие температуры не всегда нужны. Более того, они могут приносить только сами вред и убытки.

Британский телеведущий и врач Ксанд ван Туллекен в эфире BBC Morning Live объяснил, почему не стоит стирать вещи при 90 градусах. Об этом пишет The Sun.

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При какой температуре лучше всего стирать одежду по мнению врача?

Эксперт отметил, что стирка при 90 градусах действительно "убивает" бактерии, но очень вредит одежде. Это почти кипячение. Вероятнее, вещи просто испортятся, и их придется выбросить на помойку.

Стирка при 60 градусах может быть полезной, если нужно избавиться от микробов. Например, если дома распространяется инфекция, особенно что-то вроде норовируса, тогда стирка при 60 градусах будет оправданной.

Ксанд признался, что сам никогда не стирает вещи при 40 градусах.

Лично я не вижу смысла в 40 градусах, потому что это слишком горячо, чтобы было дешево, и слишком холодно, чтобы убить микробы. Или стирайте горячей водой, или холодной,

– посоветовал он.

По слова врача, режим 30 градусов также хорошо справляется со стиркой и при этом экономит деньги.

Переход с 40 на 30 градусов позволяет сэкономить почти 40% электроэнергии. И стирка происходит быстрее. Главное – использовать моющее средство для низких температур,

– говорит эксперт.

Но больше всего людей удивила температура, при которой сам доктор стирает большинство своих вещей.

Туллекен заявил, что сам является "сторонником стирки при 20 градусах". По его словам, стирка при 20 градусах позволяет сэкономить 62% средств по сравнению со стиркой при 40 градусах. Только спортивную одежду врач стирает при более высокой температуре.

Эксперт также обратил внимание на важный момент. Тем, кто использует низкие температуры, нужно не забывать чистить саму стиральную машину.

Лоток для моющего средства, где часто появляется плесень, очень трудно чистить. Поэтому Туллекен просто кладет его в посудомойку. А барабан он очищает вручную – тряпкой и уксусом.

Обратите внимание! В некоторых стиральных машинах есть режим самоочистки с высокой температурой.

После публикации отрывок из BBC быстро стал вирусным в соцсетях и набрал миллионы просмотров. Пользователи активно начали делиться собственными привычками по стирке.

Я стираю при 40 градусах, потому что при 60 вещи часто портятся, а при 20 или 30 недостаточно хорошо отстирываются. К тому же моющее средство должно нормально растворяться,

– написал один из комментаторов.

Другой добавил: "Нет, друг, только 40 градусов. Достаточно горячее, чтобы убивать бактерии и выводить сложные пятна, но не настолько, чтобы портить одежду".

Еще одна пользовательница написала: "Я всегда стираю при 30 градусах. Использую моющее средство, пятновыводитель, дезинфектор и кондиционер, а потом сушу на низкой температуре. Одежда мягкая, чистая и свежая. А 90 градусов использую только для постельного белья и белых полотенец".

Как избавиться от известкового налета на кранах с помощью известного фрукта?

Известковый налет на кранах не только портит вид ванной, но и может повредить сантехнику и уменьшить напор воды.

Налет появляется из-за жесткой воды, которая оставляет на поверхности отложения кальция и магния.

Чтобы очистить кран, нужно выжать лимонный сок на тряпку или бумажное полотенце, обернуть им кран и оставить примерно на час. После этого поверхность следует протереть – кран снова станет чистым и блестящим.

Если налет сильный, можно просто надеть половинку лимона на носик крана и оставить на несколько часов или на ночь.

Также эксперты советуют регулярно вытирать краны насухо после использования и время от времени очищать их раствором воды и уксуса, чтобы избежать новых пятен от жесткой воды.