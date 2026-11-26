Бежевые и серые диваны долгое время оставались беспроигрышным выбором для гостиной. Однако в интерьерных трендах все более заметное место занимает цветная мебель, которая не просто дополняет комнату, а становится ее главным украшением.

Как пишет Wprost, один из таких фаворитов – зеленый диван: он придает помещению глубину, элегантность и делает интерьер визуально более дорогостоящим.

Какой цвет дивана выбрать вместо бежевого?

Зеленый диван может стать яркой альтернативой привычной нейтральной мебели. Его преимущество в том, что этот цвет имеет немало оттенков, которые можно адаптировать к различным стилям интерьера. В частности, стоит обратить внимание на такие варианты:

Бутылочно-зеленый – глубокий и насыщенный оттенок, который придает интерьеру особую элегантность. Он великолепно смотрится на бархатных диванах, моделях с каретной обивкой и мебели в стиле честерфилд. Лучше всего сочетается с темным деревом, мрамором и латунными деталями.

глубокий и насыщенный оттенок, который придает интерьеру особую элегантность. Он великолепно смотрится на бархатных диванах, моделях с каретной обивкой и мебели в стиле честерфилд. Лучше всего сочетается с темным деревом, мрамором и латунными деталями. Шалфейный – более спокойный и приглушенный цвет, который подходит к минимализму, модерн-классике и джапанди. Он не перегружает пространство и хорошо сочетается со светлыми стенами.

более спокойный и приглушенный цвет, который подходит к минимализму, модерн-классике и джапанди. Он не перегружает пространство и хорошо сочетается со светлыми стенами. Фисташковый – свежий и легкий оттенок, который помогает сделать гостиную светлее и придать ей непринужденную атмосферу.

– свежий и легкий оттенок, который помогает сделать гостиную светлее и придать ей непринужденную атмосферу. Оливковый – теплый натуральный цвет, который особенно гармонично смотрится с деревянной мебелью, бежевым текстилем и натуральными материалами.

При этом зеленый диван вовсе не обязательно должен быть массивным или иметь необычную форму. Даже лаконичная модель на тонких ножках может стать главным акцентом комнаты.



Зеленый цвет прекрасно дополняет интерьер / Фото Pinterest

С чем сочетать зеленый диван в гостиной?

Чтобы зеленый диван смотрелся органично, дизайнеры советуют сочетать его с натуральными материалами и спокойной цветовой гаммой. Например, бежевые или молочные стены, деревянный пол, льняные шторы и журнальный столик с каменной столешницей создадут гармоничный фон для цветной мебели. Если хочется сделать интерьер более выразительным, зеленый цвет можно дополнить:

бордовыми,

терракотовыми,

коньячными,

карамельными оттенками.

Золотые и латунные детали подчеркнут изысканность оформления, а стекло и хром придадут современный характер. Есть еще один важный нюанс: зеленый диван не должен выглядеть случайным цветовым пятном. Чтобы объединить интерьер, стоит повторить его оттенок в других деталях. Это могут быть декоративные подушки, картины, вазы, шторы или даже комнатные растения.

Практичен ли зеленый диван в повседневной жизни?

Яркий цвет – не единственный критерий, на который стоит обратить внимание при покупке дивана. Не менее важную роль играет обивка, особенно если в доме есть дети или домашние животные. В таком случае лучше обратить внимание на меланжевые и фактурные ткани. Благодаря неоднородной поверхности на них менее заметны мелкие загрязнения и следы повседневного использования.

Также перед покупкой стоит проверить износостойкость материала и рекомендации производителя по уходу. Сам по себе зеленый цвет не защищает обивку от пятен, поэтому практичность будет зависеть прежде всего от выбранной ткани.

Зеленый диван – удачный способ отойти от привычной бежевой классики, не делая интерьер слишком пестрым. Правильно подобранный оттенок и сочетание с натуральными материалами помогут создать гостиную, которая будет выглядеть дорого и в то же время уютно.