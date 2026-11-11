Кухня будет выглядеть совсем по-другому: куда теперь дизайнеры "прячут" холодильник

Большой холодильник может привлекать к себе все внимание, даже если кухня продумана до мелочей. Поэтому дизайнеры все чаще встраивают его в высокие мебельные блоки или скрывают за фасадами. Техника остается под рукой, а кухня выглядит более целостно.

House Beautiful называет "невидимую кухню" одним из заметных направлений 2026 года. Ее принцип – скрытая бытовая техника, сплошные фасады и системы хранения, которые помогают кухонной зоне стать естественной частью интерьера.

Как скрыть холодильник в мебели?

Один из вариантов – встроенная модель с мебельным фасадом. Закрытый холодильник выглядит как обычный высокий шкаф: его дверцы повторяют цвет и материал гарнитура. Рядом можно предусмотреть секции для продуктов, посуды или другой техники.

Так образуется единая композиция, в которой большой прибор меньше выделяется. В то же время такой шкаф не обязательно экономит площадь. Его главное преимущество – упорядоченный вид. Количество рабочей поверхности и удобство проходов зависят от конкретной планировки.

Можно ли поставить обычный холодильник в нишу?

Отдельно стоящую модель также можно визуально объединить с кухонной мебелью – например, разместить между высокими секциями. Но ниша должна соответствовать требованиям конкретного холодильника. Нельзя просто плотно закрыть прибор со всех сторон. Ему необходимо отводить тепло, а размеры вентиляционных зазоров зависят от конструкции.



Как скрыть холодильник в мебели / Фото Unsplash

Что такое скрытая кухня с pocket doors?

В современных интерьерах скрывают не только холодильники. Кофемашину, тостер и другие небольшие приборы размещают в специальных мебельных секциях. После использования их закрывают дверцами, освобождая кухню от лишних предметов на виду.

Для этого используют, в частности, pocket doors – фасады, которые при открывании задвигаются в боковые отсеки. Они не остаются распахнутыми перед рабочей зоной. Такие конструкции дизайнеры предлагают для кофейных станций и хранения мелкой техники

Однако применить этот принцип к холодильнику можно только при условии продуманного доступа и вентиляции. А приборы, которые нагреваются или образуют пар, следует использовать в соответствии с инструкциями, оставляя необходимое свободное пространство.