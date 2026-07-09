Это было на кухнях наших бабушек: какой пол снова стал модным

То, что еще несколько десятилетий назад можно было увидеть на кухнях наших бабушек, сегодня снова становится модным. Дизайнеры интерьеров отмечают, что в 2026 году главный акцент делается не на мимолетных тенденциях, а на натуральных материалах, теплых оттенках и решениях, которые будут оставаться актуальными на протяжении многих лет.

По словам экспертов по дизайну интерьеров, которых цитирует House Digest, современные домовладельцы все чаще отказываются от холодной, "стерильной" эстетики в пользу уюта, естественности и аутентичности.

Какой пол снова вернулся в тренды в 2026 году?

Деревянный пол вытесняет плитку

Одним из главных трендов стал деревянный пол на кухне. Если раньше плитка считалась практически безальтернативным вариантом, то теперь дизайнеры советуют использовать паркет или деревянные доски, чтобы кухня гармонично сочеталась с другими комнатами.

Такой подход создает ощущение единого пространства и делает интерьер более уютным. Особенно удачно деревянные полы сочетаются с натуральными фасадами кухонной мебели, большими деревянными столами и антикварными элементами декора.



Деревянный пол вытесняет плитку / Фото Pinterest

Терракота возвращается

Еще один материал, переживающий настоящее возрождение, – терракотовая плитка. Именно такие полы часто можно было увидеть в старых домах, а сегодня они вновь набирают популярность. Дизайнеры объясняют это стремлением людей сделать интерьер теплее и индивидуальнее.

Терракота отличается естественной фактурой, легкими неровностями и широкой палитрой оттенков – от нежно-розового до насыщенного кирпичного. Популярностью пользуются классическая прямоугольная плитка, французские шестиугольные "тометы", а также марокканские орнаменты "звезда и крест", которые придают кухне особый характер.



Терракотовая плитка / Фото Pinterest

Шахматная доска – в новом исполнении

Не теряет актуальности и пол в шахматный узор, однако в 2026 году он получил более сдержанное исполнение. Вместо контрастного сочетания черного и белого дизайнеры рекомендуют использовать теплые, спокойные цвета – кремовый с бежевым, молочный со светло-серым или оттенок слоновой кости. Такой вариант придает интерьеру выразительность, но не перегружает пространство.



Плитка в шахматную клетку придает свежесть / Фото Pinterest

В чем заключается главный тренд?

Специалисты сходятся во мнении, что в этом году в моде материалы с характером, которые не выглядят идеально отполированными. Натуральное дерево, терракота и сдержанные шахматные узоры помогают создать кухню, которая выглядит уютной и живой. Именно поэтому решения, которые еще недавно ассоциировались с домами наших бабушек, сегодня вновь оказались на пике популярности, но уже в современном дизайнерском исполнении.