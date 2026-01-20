Копеечное решение против холодных окон: как одна пленка поможет согреть дом

Из-за длительных отключений света в результате российских обстрелов украинцы пытаются хоть как-то сохранить тепло в домах. Экономные и быстрые решения становятся на вес золота, и одним из самых популярных методов последних лет является термопленка для окон.

Как правильно поклеить термопленку на окна – рассказал пользователь тиктока с ником @pavlodoesstuff.

Смотрите также В Украине введены аварийные отключения света после массированной атаки

Как работает термопленка?

Термопленка – это прозрачный материал, который наклеивают на внутреннюю часть стеклопакета. Он создает дополнительный изоляционный слой, что:

уменьшает потери тепла,

сохраняет комнату комфортной,

помогает экономить на отоплении до 15 – 20%.

Принцип очень прост: пленка образует небольшую воздушную прослойку между стеклом и комнатным пространством. Эта прослойка действует как барьер для холода, поступающего с улицы, и удерживает тепло внутри. Она не только снижает потери энергии, но и минимизирует конденсат на стекле, а также может приглушать внешний шум.

Как ее установить?

Процесс монтажа термопленки под силу даже новичку. Обычно пленку приклеивают с помощью двустороннего скотча, а затем натягивают феном, чтобы она плотно прилегала к стеклу. Главное – делать это аккуратно, чтобы избежать морщин или пузырьков воздуха.

Как поклеить термопленку: смотрите видео

Когда это особенно полезно?

Эксперты The Sun советуют использовать термопленку в старых деревянных окнах или там, где стеклопакеты уже потеряли герметичность. Это временное, но эффективное решение до полной замены окон, особенно актуально для арендованных квартир, где капитальный ремонт невозможен. Установка термопленки помогает создать уютную атмосферу даже в самые холодные дни и сохранить тепло в доме без больших затрат.

Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?

Есть несколько секретов, которые помогут согреть дом.