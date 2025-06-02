7 ошибок, которые всегда совершают новички в уходе за растениями

Выращивание растений это не только приятное хобби, но и способ наладить связь с природой, озеленить пространство и даже снизить уровень стресса.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вы только начинаете, разочарование может наступить довольно быстро – растения внезапно вянут, останавливаются в росте или погибают. Хорошая новость в том, что большинство типичных ошибок легко исправить. Какие ошибки обычно допускают новички и как их избежать, рассказываем далее.

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Выбор неподходящего растения

Каждое растение имеет свои требования к среде, и важно учитывать свой стиль жизни. Если вы часто путешествуете, не стоит выбирать прихотливые растения, которым нужен ежедневный уход. Начните с простых в уходе вариантов. Если растение не приживается – возможно, оно просто не подходит к вашим условиям, и лучше попробовать другой вариант.

Игнорирование расстояния между растениями

Размещение растений слишком плотно или слишком редко также может навредить. В первом случае они начинают конкурировать за свет, воду и питательные вещества, во втором – теряют поддержку и способность удерживать влагу. Перед посадкой изучите, какого размера достигает растение во взрослом возрасте, и обеспечьте ему надлежащее расстояние.

Неправильная посадка

Частая ошибка – посадка в горшок без дренажных отверстий или выбор грунта, который не подходит конкретному растению. Не менее важно – правильно подобрать размер горшка: диаметр нового должен быть лишь на 2 – 3 сантиметра больше предыдущего. А декоративные кашпо без отверстий стоит использовать только как внешнюю отделку, не забывая вынимать из них растение во время полива.

Большинство ошибок легко избежать / Фото Freepik

Пренебрежение световым режимом

Не все растения любят прямое солнце, но и тень не всегда подходит. Например, тенелюбивое растение все равно требует определенного уровня освещения. Узнайте, какому типу света предпочитает ваше растение – ярком прямом, ярком непрямом или слабом – и расположите его соответственно.

Отказ от удобрений

Растения нуждаются в регулярном пополнении питательных веществ. Для комнатных растений удобно использовать жидкие удобрения раз в два месяца или гранулированные, которые действуют постепенно. Уличные растения нуждаются в удобрении весной – например, добавления компоста.

Чрезмерный полив

Это самая распространенная причина гибели растений. Влага, которая застаивается в почве, вызывает гниение корней. Если листья вянут, а почва все еще влажная – это признак переувлажнения. В таком случае дайте почве полностью высохнуть или пересадите растение, предварительно обрезав поврежденные корни.

Недостаточный полив

Слишком редкий или скудный полив также вреден – растение может остановиться в росте, листья начнут сохнуть на кончиках. Важно увлажнять почву равномерно.

К слову, уход за растениями – это не про совершенство, а про внимательность и постепенное обучение, которое лучше начинать с неприхотливых растений, что идеальны для новичков.