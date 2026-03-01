Возвращение классики: какой ретро-аксессуар стал одним из самых популярных трендов года
- Венецианские жалюзи снова стали популярными как инструмент управления светом и пространством, а не просто декором.
- Современные жалюзи отличаются технологическими обновлениями и используют экологические материалы с тактильными поверхностями.
Венецианские жалюзи снова на пике популярности. Однако на этот раз – не как пережиток 80-х, а как продуманный инструмент управления светом, пространством и настроением.
Как отмечает Livingetc, свет снова находится в центре интерьера.
Почему жалюзи вновь стали в тренде?
Возвращение жалюзи – часть глобального тренда на естественное освещение. Дизайнеры больше не воспринимают их как обычный декор. Теперь это способ формировать пространство. Каждый наклон пластин меняет атмосферу комнаты:
- создает игру света и тени,
- добавляет ритма интерьеру,
- подчеркивает архитектуру пространства,
- дарит ощущение структурной ясности.
Именно эта деликатная игра света делает их вновь желанными. Современные венецианские жалюзи кардинально отличаются от металлических версий из прошлого. Теперь это:
- теплые древесные оттенки,
- матовые текстуры,
- экологичные материалы,
- тактильные поверхности.
Кроме эстетики, они получили технологическое обновление: новые механизмы, плавный ход и даже беспроводное управление. Жалюзи стали не просто декором, а частью продуманного комфорта.
Чем жалюзи выгоднее рулонных, панельных или римских штор?
Как пишет Upperhunter Blinds, современные венерианские жалюзи отличаются рядом преимуществ по сравнению с другими популярными решениями:
- Точное регулирование света и приватности. В отличие от рулонных или панельных штор, где свет можно только открыть или закрыть, жалюзи позволяют плавно регулировать освещение путем наклона ламелей – от полного затемнения до мягкого рассеянного света.
- Гибкость в дизайне. Горизонтальные ламели жалюзи доступны в различных материалах – дерево, алюминий, ПВХ – и фактурах, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер.
- Визуальная легкость и простота. В отличие от панельных штор, которые могут выглядеть массивно в открытом пространстве, жалюзи выглядят "легче" и открывают пространство визуально.
Какой ретро-аксессуар стал одним из самых популярных трендов года / Фото Unsplash
Какие вещи не стоит размещать на кухне?
Кухня – это не только место для приготовления пищи, но и пространство для общения и отдыха, поэтому планирование и мебель играют ключевую роль в комфорте. Дизайнеры советуют избегать больших круглых столов, особенно на небольших кухнях, ведь они занимают много полезного пространства, затрудняют перемещение между плитой, раковиной и холодильником и делают зону обеда менее функциональной.
Также не стоит использовать слишком маленькие коврики под стульями – они легко сдвигаются, не защищают пол от крошек и брызг, а стулья постоянно выходят за рамки, создавая дискомфорт. Однообразный обеденный гарнитур делает кухню безликой и холодной, лишая пространство динамики и затрудняя выделение функциональных зон, поэтому дизайнеры советуют комбинировать материалы и цвета, добавлять акценты в мебели или текстиле.