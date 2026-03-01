Возвращение классики: какой ретро-аксессуар стал одним из самых популярных трендов года

Венецианские жалюзи снова на пике популярности. Однако на этот раз – не как пережиток 80-х, а как продуманный инструмент управления светом, пространством и настроением.

Как отмечает Livingetc, свет снова находится в центре интерьера.

Почему жалюзи вновь стали в тренде?

Возвращение жалюзи – часть глобального тренда на естественное освещение. Дизайнеры больше не воспринимают их как обычный декор. Теперь это способ формировать пространство. Каждый наклон пластин меняет атмосферу комнаты:

создает игру света и тени,

добавляет ритма интерьеру,

подчеркивает архитектуру пространства,

дарит ощущение структурной ясности.

Именно эта деликатная игра света делает их вновь желанными. Современные венецианские жалюзи кардинально отличаются от металлических версий из прошлого. Теперь это:

теплые древесные оттенки,

матовые текстуры,

экологичные материалы,

тактильные поверхности.

Кроме эстетики, они получили технологическое обновление: новые механизмы, плавный ход и даже беспроводное управление. Жалюзи стали не просто декором, а частью продуманного комфорта.

Чем жалюзи выгоднее рулонных, панельных или римских штор?

Как пишет Upperhunter Blinds, современные венерианские жалюзи отличаются рядом преимуществ по сравнению с другими популярными решениями:

Точное регулирование света и приватности. В отличие от рулонных или панельных штор, где свет можно только открыть или закрыть, жалюзи позволяют плавно регулировать освещение путем наклона ламелей – от полного затемнения до мягкого рассеянного света. Гибкость в дизайне. Горизонтальные ламели жалюзи доступны в различных материалах – дерево, алюминий, ПВХ – и фактурах, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер. Визуальная легкость и простота. В отличие от панельных штор, которые могут выглядеть массивно в открытом пространстве, жалюзи выглядят "легче" и открывают пространство визуально.



Какой ретро-аксессуар стал одним из самых популярных трендов года / Фото Unsplash

Какие вещи не стоит размещать на кухне?

Кухня – это не только место для приготовления пищи, но и пространство для общения и отдыха, поэтому планирование и мебель играют ключевую роль в комфорте. Дизайнеры советуют избегать больших круглых столов, особенно на небольших кухнях, ведь они занимают много полезного пространства, затрудняют перемещение между плитой, раковиной и холодильником и делают зону обеда менее функциональной.

Также не стоит использовать слишком маленькие коврики под стульями – они легко сдвигаются, не защищают пол от крошек и брызг, а стулья постоянно выходят за рамки, создавая дискомфорт. Однообразный обеденный гарнитур делает кухню безликой и холодной, лишая пространство динамики и затрудняя выделение функциональных зон, поэтому дизайнеры советуют комбинировать материалы и цвета, добавлять акценты в мебели или текстиле.