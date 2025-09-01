В 2025 году в дизайне ванных комнат возрождается тренд из 80-х, который когда-то считался символом роскоши и смелости. Речь идет о черном мраморе, который снова становится фаворитом в интерьере.

Как воплотить этот тренд в современной ванной комнате и в чем его преимущества – сообщает 24 Канал со ссылкой на House Diges.

К теме Традиции возрождаются: 5 ретро-стилей домашнего декора, которые возвращаются этой осенью

Какой тренд из 80-х возвращается в ванные комнаты?

Всем известно, что 80-е годы были временем красочных, экспериментальных тенденций в дизайне дома, особенно в ванной комнате. Один из главных трендов того времени сейчас возрождается и набирает бешеную популярность. Речь идет о черном мраморе.

Так, в 1980-х годах черный мрамор был самым популярным выбором для создания эффектных ванных комнат. Впоследствии его вытеснили светлые и минималистичные решения, а белые мраморные интерьеры стали стандартом. Сейчас же дизайнеры отказываются от "клинической" белоснежной плитки в ванной комнате и выбирают более смелые решения.

Именно черный мрамор создает контраст и придает интерьеру глубины, таинственности и изысканности. Кроме того, этот цвет является универсальным, ведь его можно адаптировать к различным стилям.



Трендовое сочетание в ванной комнате / Фото Unsplash

Чтобы воплотить этот стиль в современной ванной комнате, можно выбрать несколько вариантов:

Смелое решение – полностью черная ванная комната с мраморными стенами и полом в сочетании с золотыми смесителями создает роскошное ретро-настроение.

Акцентное решение – мраморная столешница, раковина или фартук могут стать ярким фокусом в современном минималистическом дизайне.

Игра на контрастах – черный мрамор прекрасно сочетается с белыми стенами или деревянными элементами, а также с черно-белой плиткой "шахматной доской".

Так, тренд 80-х в современном интерьере может быть как дополнительным акцентом, так и полностью воплотиться в интерьере.

Какие тренды из прошлого еще возвращаются?

К слову, это не единственный тренд, который возрождается из прошлого. Так, эксперты прогнозируют, что на кухнях в 2026 году будет господствовать тренд из 90-х годов.

Говорится о шкафах и фасадах на кухне в цвете белого дуба. Этот оттенок был популярным в 1980 – 1990 годах, но быстро потерял популярность.

Эксперты говорят, что главным трендом 2026 года на кухнях станут шкафы из белого дуба. Они универсальные, легкие в уходе и создают вневременной интерьер, который всегда будет иметь стильный вид.

Кроме того, стремление создать легкий и светлый интерьер, который легко адаптировать к различным стилям, идеально подходит к тенденции с фасадами в цвете белого дуба.