У 2025 році у дизайні ванних кімнат відроджується тренд з 80-х, який колись вважався символом розкоші та сміливості. Йдеться про чорний мармур, який знову стає фаворитом в інтер'єрі.

Як втілити цей тренд у сучасній ванній кімнаті та у чому його переваги

Який тренд з 80-х повертається у ванні кімнати?

Усім відомо, що 80-ті роки були часом барвистих, експериментальних тенденцій в дизайні дому, особливо у ванній кімнаті. Один з головних трендів того часу нині відроджується й набирає шаленої популярності. Мовиться про чорний мармур.

Так, у 1980-х роках чорний мармур був найпопулярнішим вибором для створення ефектних ванних кімнат. Згодом його витіснили світлі та мінімалістичні рішення, а білі мармурові інтер'єри стали стандартом. Нині ж дизайнери відмовляються від "клінічної" білосніжної плитки у ванній кімнаті й обирають сміливіші рішення.

Саме чорний мармур створює контраст та додає інтер'єру глибини, таємничості та вишуканості. Крім того, цей колір є універсальним, адже його можна адаптувати до різних стилів.



Трендове поєднання у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Щоб втілити цей стиль у сучасній ванній кімнаті, можна обрати кілька варіантів:

Сміливе рішення – повністю чорна ванна кімната з мармуровими стінами й підлогою у поєднанні з золотими змішувачами створює розкішний ретро-настрій.

Акцентне рішення – мармурова стільниця, раковина чи фартух можуть стати яскравим фокусом у сучасному мінімалістичному дизайні.

Гра на контрастах – чорний мармур чудово поєднується з білими стінами чи дерев'яними елементами, а також з чорно-білою плиткою "шахівницею".

Так, тренд 80-х у сучасному інтер'єрі може бути як додатковим акцентом, так і повністю втілитися в інтер'єрі.

Які тренди з минулого ще повертаються?

До слова, це не єдиний тренд, який відроджується з минулого. Так, експерти прогнозують, що на кухнях у 2026 році пануватиме тренд з 90-х років.

Мовиться про шафи та фасади на кухні у кольорі білого дуба. Цей відтінок був популярним у 1980 – 1990 роках, але швидко втратив популярність.

Експерти говорять, що головним трендом 2026 року на кухнях стануть шафи з білого дуба. Вони універсальні, легкі у догляді та створюють позачасовий інтер'єр, який завжди матиме стильний вигляд.

Крім того, прагнення створити легкий та світлий інтер'єр, який легко адаптувати до різних стилів, ідеально пасує до тенденції з фасадами у кольорі білого дуба.