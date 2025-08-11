Хотя дом хочется видеть стабильным и гармоничным, иногда возникает желание обновить его согласно актуальным оттенкам. А цветовые тренды меняются быстро. Иногда настолько, что трудно успеть за модой.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, проблема в том, что часть трендов устаревает еще до того, как можно успеть насладиться результатом. Какие цвета в 2026 году будут олицетворять универсальность и долговечность, чтобы избежать подобных неприятностей, рассказываем далее.

Какие цвета будут актуальными в дизайне 2026 года?

Матовые оттенки

Прохладные оттенки, например приглушенный зеленый с сине-серыми тонами или лавандовый, придадут жилью свежий, но успокаивающий вид.

Такие цвета предлагают изысканную альтернативу синему, особенно в сочетании с традиционными элементами для создания свежей, обновленной эстетики.

Солнечные оттенки

С другой стороны спектра палитра наполнена теплыми красными, оранжево-коричневыми, нежно-розовыми и приглушенными желтыми цветами также будет актуальной.

Такой выбор цветов вызывает тепло и создает привлекательную и тонкую и элегантную атмосферу, что идеально подходит для формирования уюта.

В тренде будут как яркие, так и более нейтральные цвета / Фото Freepik

Темные оттенки

Хотя светлые и яркие оттенки могут быть успокаивающими, для некоторых людей такую функцию выполняют глубокие, насыщенные тона. Именно поэтому такая палитра предлагает целый ряд оттенков, охватывающих весь цветовой спектр, от бронзово-желтого до сливово-фиолетового.

Такая подборка может создать чрезвычайно драматический эффект в любом пространстве, позволяя безупречно вписаться как в современные, так и в традиционные интерьеры в стиле ар-деко.

Нейтральные оттенки

Для тех, кто любит придерживаться более нейтральной цветовой палитры, стоит обратить внимание на вневременной белый, оттенки бежевого и многочисленные вариации серого и коричневого.

Фундаментальные нейтральные цвета обеспечивают универсальную основу, которую можно адаптировать ко всему: от многослойного нейтрального максимализма до чистого, минималистичного скандинавского дизайна.

К слову, если ищете идеальный оттенок для стен, дизайнеры назвали уютный и универсальный цвет.