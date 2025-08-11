Хоча дім хочеться бачити стабільним і гармонійним, іноді виникає бажання оновити його згідно з актуальними відтінками. А колірні тренди змінюються швидко. Іноді настільки, що важко встигнути за модою.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, проблема в тому, що частина трендів застаріває ще до того, як можна встигнути насолодитися результатом. Які кольори у 2026 році уособлюватимуть універсальність і довговічність, щоб уникнути подібних неприємностей, розповідаємо далі.

Які кольори будуть актуальними у дизайні 2026?

Матові відтінки

Прохолодні відтінки, як-от приглушений зелений із синьо-сірими тонами чи лавандовий, додадуть житлу свіжого, але заспокійливого вигляду.

Такі кольори пропонують вишукану альтернативу синьому, особливо в поєднанні з традиційними елементами для створення свіжої, оновленої естетики.

Сонячні відтінки

З іншого боку спектра палітра наповнена теплими червоними, оранжево-коричневими, ніжно-рожевими та приглушеними жовтими кольорами також буде актуальною.

Такий вибір кольорів викликає тепло та створює привабливу та тонку й елегантну атмосферу, що ідеально підходить для формування затишку.

У тренді будуть як яскраві, так і більш нейтральні кольори / Фото Freepik

Темні відтінки

Хоча світлі та яскраві відтінки можуть бути заспокійливими, для деяких людей таку функцію виконують глибокі, насичені тони. Саме тому така палітра пропонує цілий ряд відтінків, що охоплюють увесь колірний спектр, від бронзово-жовтого до сливово-фіолетового.

Така добірка може створити надзвичайно драматичний ефект у будь-якому просторі, дозволяючи бездоганно вписатися як у сучасні, так і в традиційні інтер'єри в стилі ар-деко.

Нейтральні відтінки

Для тих, хто любить дотримуватися більш нейтральної кольорової палітри, варто звернути увагу на позачасовий білий, відтінки бежевого та численні варіації сірого та коричневого.

Фундаментальні нейтральні кольори забезпечують універсальну основу, яку можна адаптувати до всього: від багатошарового нейтрального максималізму до чистого, мінімалістичного скандинавського дизайну.

До слова, якщо шукаєте ідеальний відтінок для стін, дизайнери назвали затишний і універсальний колір.