Официально начался сезон, когда дизайнеры и ведущие компании мира определяют трендовые цвета будущего 2026 года. Так, американская компания красок Valspar уже выбрала свой оттенок.

По словам дизайнеров, этот цвет будет дарить тепло и уют интерьеру, а также добавлять ностальгических черт. Какой цвет будет трендовым в 2026 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на Valspar.

К теме Уютный и универсальный: дизайнеры назвали идеальный оттенок для стен

Какой цвет будет главным в 2026 году?

Проанализировав немало информации, эксперты компании Valspar назвали главный цвет 2026 года. По их словам, цветом будущего года станет оттенок "Теплый эвкалипт".

Valspar утверждает, что теплый эвкалипт – нежно-зеленый оттенок в винтажном стиле, который воплощает спокойствие и вневременность. Он будто отражает стремление к спокойному, заземленного дизайна, который адаптируется к современной жизни.

Теплый эвкалипт – это больше, чем просто красивый оттенок зеленого. Это отражение комфорта, которого мы стремимся в наших домах. Его теплые оттенки создают заземленный, гостеприимное настроение, одновременно вдохновляясь природой и знакомством с ретро-дизайном – это цвет, который поощряет к восстановлению и устойчивости,

– заявила Сью Ким, директор по цветовому маркетингу Valspar.



Оттенок "Теплый эвкалипт" / Фото Valspar

По словам дизайнеров, оттенок "Теплый эвкалипт" можно сочетать практически с любым стилем дизайна. Такой цвет является универсальным и идеально сочетается с различными пастельными оттенками.

Кроме того, его можно использовать не только для интерьера, но и экстерьера. К примеру, для сайдинга для дома или краски для забора.



Дом и забор в трендовом цвете / Фото Valspar

Ранее специалисты назвали эффективную замену обоям. Так, дизайнеры советуют выбирать новое покрытие, которое значительно дешевле и долговечнее.