Офіційно почався сезон, коли дизайнери та провідні компанії світу визначають трендові кольори майбутнього 2026 року. Так, американська компанія фарб Valspar вже обрала свій відтінок.

За словами дизайнерів, цей колір даруватиме тепло та затишок інтер'єру, а також додаватиме ностальгічних рис. Який колір буде трендовим у 2026 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Valspar.

Який колір буде головним у 2026?

Проаналізувавши чимало інформації, експерти компанії Valspar назвали головний колір 2026 року. За їхніми словами, кольором майбутнього року стане відтінок "Теплий евкаліпт".

Valspar стверджує, що теплий евкаліпт – ніжно-зелений відтінок у вінтажному стилі, який втілює спокій та позачасовість. Він ніби відображає прагнення до спокійного, заземленого дизайну, який адаптується до сучасного життя.

Теплий евкаліпт – це більше, ніж просто гарний відтінок зеленого. Це відображення комфорту, якого ми прагнемо в наших домівках. Його теплі відтінки створюють заземлений, гостинний настрій, водночас надихаючись природою та знайомством з ретро-дизайном – це колір, який заохочує до відновлення та стійкості,

– заявила Сью Кім, директор з колірного маркетингу Valspar.



Відтінок "Теплий евкаліпт" / Фото Valspar

За словами дизайнерів, відтінок "Теплий евкаліпт" можна поєднувати практично з будь-яким стилем дизайну. Такий колір є універсальним та ідеально поєднується з різними пастельними відтінками.

Крім того, його можна використовувати не лише для інтер'єру, а й екстер'єру. До прикладу, для сайдингу для дому чи фарби для паркану.



Дім і паркан у трендовому кольорі / Фото Valspar

