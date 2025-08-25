Садоводство, как и любая сфера имеет собственные тренды. Так, эксперты уже выделяют несколько направлений, которые будут популярными в 2026 году.

Говорится не только о высадке цветов, но и деревьев и различных овощей. Что будет трендом садоводства в 2026 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Что будет в тренде в 2026 году?

Гибридные растения

В 90-х годах очень популярным стало выращивание неприхотливых в уходе цветов, которые также будут устойчивыми к различным болезням. Однако минусом таких растений были отсутствие аромата и их неприспособленность к различным условиям. Сейчас эксперты создают все больше гибридов, которые неприхотливы и при этом – долговечны.

Фруктовые деревья

Многие хозяева стремятся выращивать фрукты в собственном дворе. Эта тенденция сохранится и в 2026 году. Эксперты прогнозируют, что самыми популярными вариантами станут нектарины, абрикосы и сливы, в то время как экзотические апельсины и лимоны теряют интерес в садоводстве.



Персиковое дерево / Фото Unsplash

Клумбы для букетов

Кто будет против букета свежих цветов в своем доме? Эксперты говорят, что в 2026 году следует ожидать настоящий бум на выращивание цветов, которые потом можно собрать в красивую композицию. К слову, сейчас особенно популярными становятся именно георгины.

Перцы

Тенденция на выращивание перцев в собственном дворе не теряет актуальности, хотя и несколько меняется. Так, если раньше популярными были острые перцы, то сейчас выбирают ароматные классические и сладкие сорта, которые все могут использовать для приготовления пищи.



Растет тенденция к выращиванию перцев / Фото Unsplash

Геометрические узоры

Чтобы двор имел трендовый вид, все растения следует сажать с учетом геометрических узоров. Ландшафтные дизайнеры утверждают, что все больше людей стремятся к минималистичному и одновременно современного пространства, который имеет свой порядок и четкость.

Крошечный лес

По словам специалистов, сейчас хозяева стремятся создать в собственном дворе "карманный" лес. Небольшой участок, который густо засажен деревьями и кустами создает оазис покоя и дарит ощущение гармонии с природой, поэтому в 2026 году это будет особенно популярным.

