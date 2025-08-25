6 трендов садоводства, которые сделают двор изысканным в 2026 году
- Садоводы в 2026 году будут сосредотачиваться на выращивании фруктовых деревьев, в частности нектаринов, абрикосов и слив, а также создавать клумбы для букетов и крошечные леса для гармонии с природой.
- Эксперты говорят, что сейчас существует стремление к созданию минималистичного и четко сформированного пространства, поэтому это будет отображаться и в садоводстве.
Садоводство, как и любая сфера имеет собственные тренды. Так, эксперты уже выделяют несколько направлений, которые будут популярными в 2026 году.
Говорится не только о высадке цветов, но и деревьев и различных овощей. Что будет трендом садоводства в 2026 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Что будет в тренде в 2026 году?
- Гибридные растения
В 90-х годах очень популярным стало выращивание неприхотливых в уходе цветов, которые также будут устойчивыми к различным болезням. Однако минусом таких растений были отсутствие аромата и их неприспособленность к различным условиям. Сейчас эксперты создают все больше гибридов, которые неприхотливы и при этом – долговечны.
- Фруктовые деревья
Многие хозяева стремятся выращивать фрукты в собственном дворе. Эта тенденция сохранится и в 2026 году. Эксперты прогнозируют, что самыми популярными вариантами станут нектарины, абрикосы и сливы, в то время как экзотические апельсины и лимоны теряют интерес в садоводстве.
Персиковое дерево / Фото Unsplash
- Клумбы для букетов
Кто будет против букета свежих цветов в своем доме? Эксперты говорят, что в 2026 году следует ожидать настоящий бум на выращивание цветов, которые потом можно собрать в красивую композицию. К слову, сейчас особенно популярными становятся именно георгины.
- Перцы
Тенденция на выращивание перцев в собственном дворе не теряет актуальности, хотя и несколько меняется. Так, если раньше популярными были острые перцы, то сейчас выбирают ароматные классические и сладкие сорта, которые все могут использовать для приготовления пищи.
Растет тенденция к выращиванию перцев / Фото Unsplash
- Геометрические узоры
Чтобы двор имел трендовый вид, все растения следует сажать с учетом геометрических узоров. Ландшафтные дизайнеры утверждают, что все больше людей стремятся к минималистичному и одновременно современного пространства, который имеет свой порядок и четкость.
- Крошечный лес
По словам специалистов, сейчас хозяева стремятся создать в собственном дворе "карманный" лес. Небольшой участок, который густо засажен деревьями и кустами создает оазис покоя и дарит ощущение гармонии с природой, поэтому в 2026 году это будет особенно популярным.
