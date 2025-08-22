Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, божьих коровок можно привлечь к защите сада естественным путем, выращивая некоторые растения. Что привлекает этих насекомых, рассказываем далее.

Какие растения привлекают божьих коровок?

Тысячелистник

Тысячелистник – это магнит для божьих коровок, ведь они обычно предпочитают питаться нектаром и пыльцой растений с крошечными плоскими цветками, а у тысячелистника как раз крошечные, похожие на ромашки отдельные цветки, плотно собраны в соцветия с плоскими верхушками.

Укроп

Укроп – замечательное растение-компаньон, поскольку он привлекает полезных насекомых, которые питаются вредителями. Божьих коровок же особенно интересуют химические вещества, которые эти растения выделяют, когда ими питаются вредители.

Некоторые растения особенно нравятся божьим коровкам / Фото Freepik

Подсолнухи

Подсолнухи не только добавляют цвета саду, а также привлекают божьих коровок. Эти яркие, красочные цветы богатые на пыльцу и нектар становятся настоящим магнитом для них.

Кроме того, подсолнухи также могут привлекать вредителей, таких как клещи и тля, с которыми помогают бороться божьи коровки.

Бузина

Растения бузины содержат внецветковые нектарники – специальные структуры, вырабатывающие нектар. И в отличие от цветов, которые предлагают нектар для привлечения опылителей, внецветковые нектарники предназначены для привлечения хищных насекомых, таких как божьи коровки, чтобы помочь растению бороться с насекомыми-вредителями.

К слову, хотя божьи коровки в саду являются полезными, в помещении они могут стать незваными гостями.