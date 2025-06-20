Но не стоит спешить радоваться. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, вполне вероятно, что вы встретились с азиатским солнышком – инвазивным видом, который способен создать немало проблем в доме и экосистеме. Как распознать этих насекомых, рассказываем далее.
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Как распознать азиатского жука-солнышко
Азиатское солнышко или гармония азиатская выглядит почти как "родственники": красно-оранжевое насекомое в черную крапинку. Но есть один отличительный признак – темное пятно в форме буквы М сразу за головой.
Также эти насекомые склонны собираться в большие скопления, особенно ближе к осени. Если вы замечаете десятки или сотни божьих коровок в доме – скорее всего, это именно они.
Почему их считают вредителями
Несмотря на то, что все божьи коровки технически являются вредными насекомыми, азиатские божьи коровки вызывают беспокойство по нескольким причинам:
- Осенью и зимой они ищут тепло, поэтому нередко поселяются в домах.
- В случае опасности выделяют неприятную жидкость, которая оставляет пятна и имеет сильный запах.
- Могут кусать (хотя и не ядовиты).
- Вытесняют местные виды божьих коровок, нарушая экологическое равновесие.
Как различить божьих коровок: смотрите видео
Вредят ли азиатские божьи коровки саду
Наоборот – они являются эффективными борцами с тлей и другими вредителями. За свою жизнь одна особь может уничтожить до 5000 мелких насекомых. Но эта польза не отменяет рисков, связанных с их появлением в доме и влиянием на местную фауну.
Как защитить дом от азиатских божьих коровок
Лучшая защита – профилактика. Чтобы избежать вторжения насекомых в дом осенью, советуют:
- Герметизировать трещины и отверстия возле окон, дверей, фасадов, труб и коммуникаций.
- Делать это еще летом или в конце весны, до начала миграции насекомых.
- Избегать использования инсектицидов – это вредит также местным "полезным" видам.
В то же время чтобы способствовать размножению полезных местных видов божьих коровок, высаживайте местные цветы, богатые пыльцой и нектаром.
Кстати, когда божьи коровки ищут место для зимовки осенью, проникая в дома через щели и отверстия, от них легко можно избавиться самостоятельно.