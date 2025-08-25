Садівництво, як і будь-яка сфера має власні тренди. Так, експерти вже виділяють кілька напрямків, які будуть популярними у 2026 році.

Мовиться не лише про висадку квітів, а й дерев та різних овочів. Що буде трендом садівництва у 2026 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Що буде в тренді у 2026 році?

Гібридні рослини

У 90-х роках дуже популярним стало вирощування невибагливих у догляді квітів, які також будуть стійкими до різних хвороб. Однак мінусом таких рослин були відсутність аромату та їхня непристосованість до різних умов. Нині експерти створюють все більше гібридів, які невибагливі й при цьому – довговічні.

Фруктові дерева

Багато господарів прагнуть вирощувати фрукти на власному подвір'ї. Ця тенденція збережеться й у 2026 році. Експерти прогнозують, що найпопулярнішими варіантами стануть нектарини, абрикоси та сливи, у той час як екзотичні апельсини та лимони втрачають інтерес у садівництві.



Персикове дерево / Фото Unsplash

Клумби для букетів

Хто буде проти букета свіжих квітів у своєму домі? Експерти говорять, що у 2026 році слід очікувати справжній бум на вирощування квітів, які потім можна зібрати у гарну композицію. До слова, нині особливо популярними стають саме жоржини.

Перці

Тенденція на вирощування перців на власному подвір'ї не втрачає актуальності, хоча й дещо змінюється. Так, якщо раніше популярними були гострі перці, то нині обирають ароматні класичні та солодкі сорти, які всі можуть використовувати для приготування їжі.



Зростає тенденція до вирощування перців / Фото Unsplash

Геометричні візерунки

Щоб подвір'я мало трендовий вигляд, усі рослини слід садити з урахуванням геометричних візерунків. Ландшафтні дизайнери стверджують, що все більше людей прагнуть мінімалістичного і водночас сучасного простору, який має свій порядок та чіткість.

Крихітний ліс

За словами фахівців, нині господарі прагнуть створити на власному подвір'ї "кишеньковий" ліс. Невелика ділянка, яка густо засаджена деревами та кущами створює оазис спокою та дарує відчуття гармонії з природою, тому у 2026 році це буде особливо популярним.

