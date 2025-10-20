6 трендов в дизайне дома, которые будут повсюду в 2026 году
- В 2026 году популярность получат тренды в дизайне интерьера, такие как "погружение в цвет", уютные уголки для чтения и индивидуальные акценты.
- Возрастет интерес к экологическим и безопасным решениям в домах.
Когда новый год уже не за горами, многие интересуются, какие тенденции в оформлении дома будут господствовать в 2026 году. Рынок жилья сосредоточится на благосостоянии, экологичности и комфорте. Минимализм уступит место индивидуальности – в тренде будут яркие цвета и элементы ручной работы.
Современные дома будут сочетать стиль, устойчивость и ответственность перед природой, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.
Смотрите также Виктория Бехкем создала уютный уголок в доме: как повторить за дизайнером
Какие тренды будут господствовать в дизайне интерьера в 2026 году?
Погружение в цвет
Один из самых заметных трендов 2023 года возвращается в 2026-м. По данным Zillow, количество упоминаний слова "погружение в цвет" в списках недвижимости выросло на 149%.
Суть проста: возьмите один оттенок краски и нанесите его на все – стены, потолок, наличники. Это добавляет глубины и выразительности даже нежным цветам. Для поклонников максимализма – это способ сделать яркие цвета еще более эффектными.
Справка: Zillow – это большая американская онлайн-платформа о недвижимости, основана в 2006 году.
Элементы заботы о здоровье
Zillow фиксирует рост объявлений, где упоминаются "элементы благосостояния" – на 33%. Это может быть сауна, домашний спортзал, джакузи, веранда или даже "умное" освещение и системы очистки воздуха. Люди все чаще превращают свой дом в пространство для восстановления и заботы о себе.
Элементы дома предназначены для физического, эмоционального и социального благополучия приобретают популярность / Фото Brie Williams
Экологические решения
Экообновление сейчас в тренде: количество объявлений о нулевоэнергетических домах выросло на 70%. Популярность приобретают домашние аккумуляторы и зарядки для электромобилей. Такие улучшения повышают стоимость жилья и одновременно сокращают коммунальные расходы. Солнечные панели уменьшают счета, а энергосберегающая техника и смесители помогают экономить ресурсы.
Справка: Нулевоэнергетические дома – это жилье, которые потребляют столько же энергии, сколько сами производят. То есть за год они имеют "нулевой баланс" энергии – все, что тратят на отопление, освещения или приборы, компенсируется благодаря собственным источникам, таким как солнечные панели, ветрогенераторы и домашние аккумуляторы.
Защита от стихийных бедствий
Владельцы жилья все чаще заботятся о безопасности. Zillow указывает на рост интереса к системам пожарной защиты, ландшафтов, задерживающих огонь, и повышенных домов в зонах риска. Барьеры от наводнений, водостойкое озеленение, внешние спринклеры и огнестойкие растения – все это помогает сохранить дом в безопасности.
Уютные уголки для чтения
Количество объявлений с такими уголками выросло почти на 50%. Это идеальный способ создать тихое пространство для отдыха – у большого окна, в кладовке или на чердаке. Мягкие подушки, одеяла, полки с книгами и даже занавески для уединения превращают маленькое пространство в теплое личное убежище.
Уголки для чтения снова в моде / Фото Gordon Beall
Индивидуальные акценты
"Пустой" интерьер больше не является стандартом. Теперь покупатели ценят детали с историей и характером – ручную работу, старинные вещи, уникальные архитектурные решения. Индивидуальность снова в моде. Ваш дом должен рассказывать историю – именно это делает его по-настоящему особенным.
Как пишет Veranda, в 2026 году дизайнеры советуют забыть о сдержанных цветах. Нас ждет год экспериментов с оттенками. В интерьерах все чаще будут появляться такие цвета, как:
- Каштановые и рыжие цвета с выразительными красными нотками.
- Льняные, сливочные, светло-охристые.
- Сливовые, аметистовые, лавандовые и сиреневые.
- Дымчатые, травянистые, оливковые и нефритовые оттенки.
- Глубокие карминовые, бордовые и винные цвета.
- Мягкие персиково-бежевые, терракотовые и пыльные розовые оттенки.
- Светлые пастельные цвета – лавандовый, сиреневый, нежно-голубой.
Какие тренды в дизайне теряют актуальность?
Чтобы не тратить деньги зря, стоит знать, какие тенденции уже выходят из моды. Что уже не актуально:
- Полностью белые кухни. Теперь их считают холодными и безликими. В моде – теплые цвета, дерево и камень с естественным рисунком.
- Готовые комплекты мебели. Идеально подобранные наборы выглядят устарело. Лучше сочетать разные стили, материалы и фактуры.
- Открытые полки. Хотя выглядят красиво, они непрактичны – быстро пылятся. Им на смену приходят закрытые шкафы и системы хранения.
- Чрезмерный минимализм. Холодные, "стерильные" интерьеры уступают теплым и уютным пространствам с большим количеством деталей.