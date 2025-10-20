Когда новый год уже не за горами, многие интересуются, какие тенденции в оформлении дома будут господствовать в 2026 году. Рынок жилья сосредоточится на благосостоянии, экологичности и комфорте. Минимализм уступит место индивидуальности – в тренде будут яркие цвета и элементы ручной работы.

Современные дома будут сочетать стиль, устойчивость и ответственность перед природой, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Какие тренды будут господствовать в дизайне интерьера в 2026 году?

Погружение в цвет

Один из самых заметных трендов 2023 года возвращается в 2026-м. По данным Zillow, количество упоминаний слова "погружение в цвет" в списках недвижимости выросло на 149%.

Суть проста: возьмите один оттенок краски и нанесите его на все – стены, потолок, наличники. Это добавляет глубины и выразительности даже нежным цветам. Для поклонников максимализма – это способ сделать яркие цвета еще более эффектными.

Справка: Zillow – это большая американская онлайн-платформа о недвижимости, основана в 2006 году.

Элементы заботы о здоровье

Zillow фиксирует рост объявлений, где упоминаются "элементы благосостояния" – на 33%. Это может быть сауна, домашний спортзал, джакузи, веранда или даже "умное" освещение и системы очистки воздуха. Люди все чаще превращают свой дом в пространство для восстановления и заботы о себе.

Элементы дома предназначены для физического, эмоционального и социального благополучия приобретают популярность / Фото Brie Williams

Экологические решения

Экообновление сейчас в тренде: количество объявлений о нулевоэнергетических домах выросло на 70%. Популярность приобретают домашние аккумуляторы и зарядки для электромобилей. Такие улучшения повышают стоимость жилья и одновременно сокращают коммунальные расходы. Солнечные панели уменьшают счета, а энергосберегающая техника и смесители помогают экономить ресурсы.

Справка: Нулевоэнергетические дома – это жилье, которые потребляют столько же энергии, сколько сами производят. То есть за год они имеют "нулевой баланс" энергии – все, что тратят на отопление, освещения или приборы, компенсируется благодаря собственным источникам, таким как солнечные панели, ветрогенераторы и домашние аккумуляторы.

Защита от стихийных бедствий

Владельцы жилья все чаще заботятся о безопасности. Zillow указывает на рост интереса к системам пожарной защиты, ландшафтов, задерживающих огонь, и повышенных домов в зонах риска. Барьеры от наводнений, водостойкое озеленение, внешние спринклеры и огнестойкие растения – все это помогает сохранить дом в безопасности.

Уютные уголки для чтения

Количество объявлений с такими уголками выросло почти на 50%. Это идеальный способ создать тихое пространство для отдыха – у большого окна, в кладовке или на чердаке. Мягкие подушки, одеяла, полки с книгами и даже занавески для уединения превращают маленькое пространство в теплое личное убежище.

Уголки для чтения снова в моде / Фото Gordon Beall

Индивидуальные акценты

"Пустой" интерьер больше не является стандартом. Теперь покупатели ценят детали с историей и характером – ручную работу, старинные вещи, уникальные архитектурные решения. Индивидуальность снова в моде. Ваш дом должен рассказывать историю – именно это делает его по-настоящему особенным.

Как пишет Veranda, в 2026 году дизайнеры советуют забыть о сдержанных цветах. Нас ждет год экспериментов с оттенками. В интерьерах все чаще будут появляться такие цвета, как:

Каштановые и рыжие цвета с выразительными красными нотками.

Льняные, сливочные, светло-охристые.

Сливовые, аметистовые, лавандовые и сиреневые.

Дымчатые, травянистые, оливковые и нефритовые оттенки.

Глубокие карминовые, бордовые и винные цвета.

Мягкие персиково-бежевые, терракотовые и пыльные розовые оттенки.

Светлые пастельные цвета – лавандовый, сиреневый, нежно-голубой.

Какие тренды в дизайне теряют актуальность?

Чтобы не тратить деньги зря, стоит знать, какие тенденции уже выходят из моды. Что уже не актуально: