Сегодня "бабушкины" хобби снова становятся популярными, в частности среди молодежи. К этому тренду присоединилась и актриса Джулия Робертс.

Правда, за "бабушкиным" хобби звезду "поймали" уже давно. Она отдавалась своему увлечению между сценами фильмов, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Какое хобби имеет Джулия Робертс?

Работа над фильмом может казаться веселой и увлекательной, но между подготовками к съемкам бывает немало перерывов – поэтому остается много времени для хобби.

Джулия Робертс прославилась тем, что она занималась вязанием прямо на съемочной площадке. Актриса приносила с собой на съемки большую сумку с принадлежностями, чтобы работать над своими изделиями между сценами.

Так, в 2022 году на съемки комедии "Билет в рай" Робертс принесла с собой клубки пряжи и полуготовый свитер кремового цвета.

Известно, что Джулия "подсаживала" на вязание своих коллег. Так, она научила Кэмерон Диаз вязать, когда они вместе снимались в фильме "Свадьба моего лучшего друга" в 1997 году.

Вязание является популярным и среди других актеров: Кэтрин Зета-Джонс, Эми Адамс, Кристен Стюарт, Мерил Стрип, Кэтрин Хейгл, Сара Джессика Паркер, Кристен Дэвис. Даже мужчины, как Райан Гослинг, Пол Радд и Юэн Макгрегор, считают это способом расслабиться.

Что такое "бабушкины" хобби, и почему они снова в тренде?

Как пишет Verywellmind, прежде всего: этот термин – не оскорбление, а скорее проявление нежности. Речь идет о спокойных, "ручных" занятиях, которые традиционно ассоциируются со старшими поколениями. Типичные примеры: вязание, вышивание, керамика, рисование, садоводство, выращивание трав, домашняя выпечка, пазлы, настольные игры наблюдение за птицами, пэчворк или квилтинг.

Эти хобби не просто помогают убить время – они возвращают эмоциональное равновесие, ясность мыслей и творческое удовольствие.

"Эти тактильные, низкотехнологичные занятия дают ощущение замедления, задействования органов чувств и свободу творить без давления – именно этого не хватает современным людям", – говорит арт-терапевт из Нью-Йорка Эмили Шарп.

"Бабушкины" хобби еще и чрезвычайно полезны для психического здоровья. Исследования показали, что занятия хендмейдом может улучшать психическое состояние.

