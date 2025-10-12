Сьогодні "бабусині" хобі знову стають популярними, зокрема серед молоді. До цього тренду долучилася і акторка Джулія Робертс.

Щоправда, за "бабусиним" хобі зірку "зловили" вже давно. Вона віддавалася своєму захопленню між сценами фільмів, передає 24 Канал із посиланням на Yahoo.

Дивіться також Щось замуроване за стіною: пара з Лондона була в шоці від знахідки у своєму будинку

Яке хобі має Джулія Робертс?

Робота над фільмом може здаватися веселою й захопливою, але між підготовками до зйомок буває чимало перерв – тож залишається багато часу для хобі.

Джулія Робертс прославилася тим, що вона займалася в'язанням просто на знімальному майданчику. Акторка приносила із собою на зйомки велику сумку з приладдям, щоб працювати над своїми виробами між сценами.

Так, у 2022 році на зйомки комедії "Квиток до раю" Робертс принесла із собою клубки пряжі та напівготовий светр кремового кольору.

Відомо, що Джулія "підсаджувала" на в'язання своїх колег. Так, вона навчила Кемерон Діаз в'язати, коли вони разом знімалися у фільмі "Весілля мого найкращого друга" у 1997 році.

В’язання є популярним і серед інших акторів: Кетрін Зета-Джонс, Емі Адамс, Крістен Стюарт, Меріл Стріп, Кетрін Хейгл, Сара Джесіка Паркер, Крістен Девіс. Навіть чоловіки, як Райан Гослінг, Пол Радд та Юен Макгрегор, вважають це способом розслабитися.

Що таке "бабусині" хобі, і чому вони знову в тренді?

Як пише Verywellmind, насамперед: цей термін – не образа, а радше прояв ніжності. Йдеться про спокійні, "ручні" заняття, які традиційно асоціюються зі старшими поколіннями. Типові приклади: в'язання, вишивання, кераміка, малювання, садівництво, вирощування трав, домашня випічка, пазли, настільні ігри спостереження за птахами, печворк або квілтинг.

Ці хобі не просто допомагають убити час – вони повертають емоційну рівновагу, ясність думок і творче задоволення.

"Ці тактильні, низькотехнологічні заняття дають відчуття сповільнення, залучення органів чуття й свободу творити без тиску – саме цього бракує сучасним людям", – каже арттерапевтка з Нью-Йорка Емілі Шарп.

"Бабусині" хобі ще й надзвичайно корисні для психічного здоров'я. Дослідження показали, що заняття хендмейдом може покращувати психічний стан.

Яке хобі має Анджеліна Джолі?

Ще з дитинства голівудська зірка колекціонувала зброю. Пізніше вона навчилася кидати ножі. Цю навичку акторка використовувала під час зйомок у фільмах, зокрема про Лару Крофт.