Ситуация может только ухудшиться: какие народные средства опасно использовать при уборке

При уборке многие используют не только готовую бытовую химию, но и средства из домашней аптечки. Среди популярных вариантов – изопропиловый спирт и перекись водорода. Оба обладают свойствами, благодаря которым их хочется использовать для очистки и дезинфекции поверхностей. Впрочем, смешивать разные средства по принципу "чем больше, тем лучше" не стоит.

Сочетание компонентов не обязательно сделает уборку более эффективной, зато может повредить поверхности или создать опасные условия. Какие средства лучше не смешивать – расскажет 24 Канал.

Почему спирт и перекись не стоит смешивать?

Случайный контакт небольших количеств изопропилового спирта и перекиси водорода не означает автоматического образования взрывоопасной смеси. Однако специально смешивать эти чистящие средства нет практической необходимости.

Их свойства и способ применения различаются. Поэтому безопаснее использовать каждое средство отдельно и в соответствии с рекомендациями производителя. Главный принцип здесь прост: смешивание нескольких средств не означает автоматического усиления их действия.

Какие поверхности может повредить спирт?

Изопропиловый спирт хорошо растворяет жиры и быстро испаряется, однако он подходит далеко не для всех материалов. В частности, спирт может повредить:

некоторые виды пластика,

лакированные поверхности,

краску и отдельные покрытия.

Поэтому перед использованием его следует проверить на небольшом незаметном участке. Есть и другая важная особенность: изопропиловый спирт легко воспламеняется. Его нельзя использовать вблизи открытого огня, нагретых поверхностей или других источников возгорания.

Лучше не смешивать перекись водорода со спиртом / Фото Unsplash

Почему перекись водорода опасна при уборке?

Перекись водорода обладает окислительными свойствами, поэтому может обесцвечивать ткани и некоторые материалы. Из-за этого ее не следует без предварительной проверки наносить на:

мебельную обивку,

цветные ткани,

деликатные покрытия и электронику.

Перед применением также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя поверхности. Если есть сомнения, средство лучше сначала опробовать на небольшом незаметном участке.