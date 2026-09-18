Поєднання компонентів не обов'язково зробить прибирання ефективнішим, зате може пошкодити поверхні або створити небезпечні умови. Які засоби краще не змішувати – розкаже 24 Канал.

Чому спирт і перекис не варто змішувати?

Випадковий контакт невеликих кількостей ізопропілового спирту та перекису водню не означає автоматичного утворення вибухонебезпечної суміші. Проте спеціально поєднувати ці засоби для прибирання немає практичної потреби.

Їхні властивості та спосіб використання відрізняються. Тому безпечніше застосовувати кожен засіб окремо та відповідно до рекомендацій виробника. Головний принцип тут простий: додавання кількох засобів не означає автоматичного посилення їхньої дії.

Які поверхні може пошкодити спирт?

Ізопропіловий спирт добре розчиняє жири та швидко випаровується, однак він підходить далеко не для всіх матеріалів. Зокрема, спирт може пошкоджувати:

деякі види пластику,

лаковані поверхні,

фарбу та окремі покриття.

Тому перед використанням його варто перевірити на невеликій непомітній ділянці. Є й інша важлива особливість: ізопропіловий спирт легкозаймистий. Його не можна використовувати поблизу відкритого вогню, нагрітих поверхонь або інших джерел займання.

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Краще не змішувати перекис водню зі спиртом / Фото Unsplash

Чим небезпечний перекис водню під час прибирання?

Перекис водню має окиснювальні властивості, тому може знебарвлювати тканини та деякі матеріали. Через це його не варто без перевірки наносити на:

меблеву оббивку,

кольорові тканини,

делікатні покриття та електроніку.

Перед застосуванням також бажано ознайомитися з рекомендаціями виробника поверхні. Якщо є сумніви, засіб краще спочатку випробувати на невеликій непомітній ділянці.