Сочетание компонентов не обязательно сделает уборку более эффективной, зато может повредить поверхности или создать опасные условия. Какие средства лучше не смешивать – расскажет 24 Канал.

Почему спирт и перекись не стоит смешивать?

Случайный контакт небольших количеств изопропилового спирта и перекиси водорода не означает автоматического образования взрывоопасной смеси. Однако специально смешивать эти чистящие средства нет практической необходимости.

Их свойства и способ применения различаются. Поэтому безопаснее использовать каждое средство отдельно и в соответствии с рекомендациями производителя. Главный принцип здесь прост: смешивание нескольких средств не означает автоматического усиления их действия.

Какие поверхности может повредить спирт?

Изопропиловый спирт хорошо растворяет жиры и быстро испаряется, однако он подходит далеко не для всех материалов. В частности, спирт может повредить:

некоторые виды пластика,

лакированные поверхности,

краску и отдельные покрытия.

Поэтому перед использованием его следует проверить на небольшом незаметном участке. Есть и другая важная особенность: изопропиловый спирт легко воспламеняется. Его нельзя использовать вблизи открытого огня, нагретых поверхностей или других источников возгорания.

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Лучше не смешивать перекись водорода со спиртом / Фото Unsplash

Почему перекись водорода опасна при уборке?

Перекись водорода обладает окислительными свойствами, поэтому может обесцвечивать ткани и некоторые материалы. Из-за этого ее не следует без предварительной проверки наносить на:

мебельную обивку,

цветные ткани,

деликатные покрытия и электронику.

Перед применением также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя поверхности. Если есть сомнения, средство лучше сначала опробовать на небольшом незаметном участке.