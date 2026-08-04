Чтобы не испортить мебель: как правильно выводить пятна с ткани и дерева

Бокал вина может опрокинуться за секунду, а следы от еды, детских рук или домашних животных часто появляются там, где их меньше всего ожидаешь. Однако поспешная чистка может только ухудшить ситуацию: загрязнение проникнет глубже в обивку, а неудачно подобранное средство повредит ткань или деревянную поверхность.

Прежде чем тереть пятно или наносить бытовую химию, стоит выяснить, с каким материалом придется работать. Architectural Digest собрал советы экспертов, которые объяснили, как очистить мягкую и деревянную мебель, не нанеся ей еще большего ущерба.

Сначала нужно выяснить, что оставило пятно

Если загрязнение появилось не на ваших глазах, стоит присмотреться к его цвету, форме, расположению и следам брызг. Это поможет понять происхождение пятна и не использовать средство, которое окажется неэффективным или повредит обивку.

Если вы видели, как появилось пятно, то сразу знаете, откуда оно взялось,

– пояснил представитель Американского института уборки Дэн Селечник.

Перед чисткой также нужно найти этикетку или инструкцию производителя. На украинском рынке обозначения могут отличаться, однако на импортной мебели нередко встречаются англоязычные буквенные коды. W означает, что ткань можно чистить средствами на водной основе, S позволяет использовать специальные растворители, а S/W – оба способа. Пометка X указывает, что для материала безопасен только пылесос.

Если чехол съемный, производитель может отдельно разрешить машинную стирку. После этого с поверхности осторожно удаляют остатки загрязнения. Густую пищу или другое вещество лучше удалить ложкой или тупой стороной ножа, не вдавливая ее в ткань. Жидкость нужно промокнуть чистой салфеткой или полотенцем легкими движениями, чтобы она не проникла еще глубже.

Влажный и сухой способы подходят для разных пятен

Для влажной чистки на загрязненный участок осторожно наносят средство, подходящее для конкретной ткани. Пятно нужно промокать, а не растирать в разные стороны, иначе оно может увеличиться или проникнуть глубже в волокна.

Сухой способ лучше подходит для материалов с выраженным ворсом, в частности бархата, а также для густых или полужидких загрязнений. Сначала нужно собрать как можно больше вещества, дождаться, пока остатки высохнут, а затем аккуратно удалить их щеткой.

Я случайно пролила немного сырного соуса на бархатный диван, и сухой способ отлично сработал. Сначала я промокнула лишнее, а когда сыр подсох, очень осторожно удалила его зубной щеткой, почти не задев ворс,

– рассказала эксперт по уходу за домом Мэллори Мицетич.

После чистки обивка должна высохнуть естественным образом. Фен для этого не подходит, поскольку высокая температура может закрепить остатки загрязнения в ткани, после чего удалить их будет значительно сложнее. Когда поверхность полностью высохнет, ворс можно осторожно расправить щеткой.

Съемную подушку можно поставить у солнечного окна или вентилятора, чтобы вокруг нее свободно циркулировал воздух. Оставлять влажную обивку в сыром помещении не стоит, ведь там могут появиться затхлый запах или плесень.

Для пятен от животных может понадобиться специальное средство

Следы от мочи или испражнений домашних животных часто требуют предварительной обработки. Средства с ферментами помогают расщеплять такие загрязнения и устранять запах, который может оставаться даже тогда, когда самого пятна почти не видно.

Иногда следа не видно, но запах остается,

– пояснил соучредитель компании Dirty Labs Пит Хи.

Эксперты не советуют сразу прибегать к самым агрессивным бытовым химикатам. В некоторых случаях могут помочь белый уксус, спирт или пищевая сода, однако сначала нужно убедиться, что они безопасны для конкретного материала.

Я стараюсь использовать наименее токсичное средство из тех, что способны справиться с загрязнением,

– отметила специалист по уборке Тоня Харрис.

Уксус не является универсальным пятновыводителем, а также не заменяет дезинфицирующее средство. Он плохо справляется с жирными и белковыми загрязнениями, может повредить некоторые поверхности и не должен смешиваться с средствами, содержащими хлорный или кислородный отбеливатель.

Если после одной или двух попыток пятно не исчезло, мебель лучше доверить профессионалам. Особенно это касается дорогих вещей, а также шерсти, шелка и других деликатных материалов, которые обычно требуют специальной чистки.

Пятна на дереве требуют другого подхода

При работе с деревянной мебелью важны не столько происхождение пятна, сколько его размер и глубина. Сначала нужно определить, повреждено ли только верхнее покрытие или загрязнение уже проникло в саму древесину.

От этого зависит, придется ли восстанавливать всю поверхность или можно будет обработать только поврежденный участок и совместить его с существующим покрытием,

– пояснил мастер по реставрации древесины Дрю Тейлор.

Легкий след от стакана с водой может остаться только на защитном слое. В таком случае достаточно обработать поврежденное место и восстановить покрытие, не затрагивая весь предмет. Если пятно проникло глубже, специалисты могут снять старое покрытие, отшлифовать древесину и обработать ее специальным составом, который поможет извлечь загрязнения из пор.

Когда пятно проникло внутрь, нужно открыть поры шлифовкой, попытаться извлечь загрязнение из более глубоких слоев, а уже после этого восстанавливать покрытие,

– рассказал Тейлор.

Уксус для деревянной мебели использовать не стоит, поскольку кислота может повредить покрытие. Если пятно проникло глубоко или вещь имеет высокую или сентиментальную ценность, от самостоятельных экспериментов лучше отказаться и обратиться к реставратору.