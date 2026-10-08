Не дайте бегонии погибнуть зимой: что нужно сделать с клубнями уже в октябре

Чтобы бегония следующим летом снова обильно зацвела, в октябре нужно правильно подготовить ее к зимовке. Клубни нельзя оставлять в промерзающей почве: их выкапывают, хорошо просушивают и хранят в прохладном сухом месте.

Если все сделать правильно, растение благополучно перезимует и весной будет готово к новому сезону. Об этом пишут эксперты Deccoria.

Когда выкапывать клубни бегонии?

Обычно это делают в октябре, когда листья начинают желтеть, а побеги постепенно отмирают. Можно дождаться первых легких заморозков, но откладывать работу до сильного похолодания не стоит. Главное правило – извлечь клубни из земли до того, как она промерзнет.

Если синоптики прогнозируют сильные заморозки, бегонию лучше выкопать раньше, даже если ее надземная часть еще не полностью засохла.

Как правильно выкопать бегонию?

На клумбе растение осторожно подкапывают лопатой или садовыми вилами. Делать это нужно не вплотную к побегам, а немного отступив, чтобы случайно не повредить клубень. После выкапывания побеги укорачивают, оставляя несколько сантиметров над клубнем. Сразу отрывать их не стоит – лучше дать им постепенно высохнуть.

Почву с клубней осторожно стряхивают. Мыть их водой не нужно, ведь лишняя влага перед зимним хранением может повысить риск загнивания. Если бегония растет в горшке или балконном ящике, все еще проще. Контейнер переносят в прохладное сухое помещение и прекращают полив. Когда почва высохнет, а побеги отомрут, клубни можно достать.



Как правильно выкопать бегонию / Фото Unsplash

Почему нельзя сразу убирать клубни на зиму?

После выкапывания бегонии нужно время для просушки. Клубни раскладывают одним слоем в сухом затененном месте с комнатной или чуть более низкой температурой. Обычно на сушку требуется около 2–3 недель. За это время поверхность клубня подсыхает, а остатки побегов отмирают.

Когда сухие части легко отделяются, клубни можно очистить от остатков почвы и сухих корешков. Для этого достаточно мягкой щетки или ладони.

Что делать с бегонией весной?

Зимой клубни следует периодически проверять. Если какой-то из них начал загнивать, его нужно отделить от здоровых. В конце зимы или весной, когда придет время возвращать бегонию к росту, клубни достают из хранилища и высаживают в свежий субстрат.

Правильная подготовка в октябре – один из важнейших этапов ухода за клубневой бегонией. Своевременно выкопанные, просушенные и правильно сохраненные клубни имеют гораздо больше шансов успешно пережить зиму и порадовать пышным цветением следующим летом.