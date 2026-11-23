Еще вчера гортензия радовала зеленой листвой и пышными соцветиями, а после первой морозной ночи ее вид может кардинально измениться. Листья темнеют и вянут, цветы становятся коричневыми, поэтому рука сама тянется, чтобы обрезать все поврежденное.

Однако садоводам стоит сдержать этот порыв: преждевременная обрезка может лишить куст цветения следующим летом. Об этом сообщило издание Interia Kobieta.

Что делать с гортензией после первых заморозков?

Прежде всего нужно осмотреть куст, но не спешить с обрезкой. После холодной ночи листья гортензии могут стать мягкими, поникнуть и потемнеть. Соцветия также нередко приобретают коричневатый оттенок. Однако это еще не означает, что растение серьезно пострадало.

Истинное состояние побегов и цветочных почек иногда можно оценить только со временем. Поэтому засохшие цветы и побеги лучше оставить до весны. А вот опавшую листву с темными пятнами и признаками заболеваний следует убрать из-под куста, чтобы не оставлять возможные источники инфекции.

Также следует проверить, достаточно ли растение защищено от зимнего холода. Особого внимания требуют молодые кусты и гортензии, высаженные на открытых ветреных участках.

Почему нельзя обрезать садовую гортензию осенью?

Главная причина – особенности формирования цветочных почек. У большинства садовых, или крупнолистных, гортензий они закладываются на побегах предыдущего года. Они остаются на ветках зимой, а в следующем сезоне из них развиваются соцветия. Если осенью сильно укоротить побеги, можно случайно срезать и будущие цветковые почки.



Почему нельзя обрезать садовую гортензию осенью / Фото Unsplash

Весной куст продолжит расти, пустит новую листву, но летом будет цвести значительно слабее или вообще не зацветет. Даже ремонтантные сорта, способные цвести на побегах текущего года, могут пострадать от чрезмерной обрезки.

Потеря перезимовавших почек может повлиять на сроки и обилие цветения. Поэтому садовую гортензию осенью лучше не обрезать радикально. Основной уход за ней следует перенести на весну, когда станет ясно, какие части куста успешно пережили зиму.

Как защитить гортензию от сильных морозов?

Перед зимой следует замульчировать почву вокруг основания куста корой. Это поможет защитить корневую систему от резких перепадов температуры. Особенно важно сделать это с молодыми растениями, которые еще не успели хорошо укорениться.

вокруг основания куста корой. Это поможет защитить корневую систему от резких перепадов температуры. Особенно важно сделать это с молодыми растениями, которые еще не успели хорошо укорениться. Если прогнозируются сильные морозы, садовую гортензию можно дополнительно накрыть белым зимним агроволокном. Для больших кустов лучше установить опоры, чтобы материал не придавливал и не ломал ветки.

В то же время уход зависит и от вида растения. Метельчатые и древовидные гортензии обычно более выносливы и формируют цветочные почки на новых побегах, которые вырастут в следующем сезоне. Взрослым кустам этих видов в защищенных местах часто достаточно обычного ухода и мульчирования.

Главное правило после первых заморозков – не спешить с обрезкой. Поникшие листья и коричневые соцветия еще не повод браться за секатор: иногда именно терпение помогает сохранить будущее цветение гортензии.